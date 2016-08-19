Преступный сговор судьи и мошенников ставит под удар весь бизнес в России

Известный махинатор Константин Пономарев придумал новую мошенническую схему, которая позволит обокрасть концерн ИКЕА на полмиллиарда рублей.
Как сообщает Infox.ru суть схемы такова: житель деревни Аносово Алексей Васильевич Танько внезапно объявляет себя поручителем компании «ИКЕА Мос» по многочисленным обязательствам перед Константином Пономарёвым, датированным 2006-2009 годами, — от оплаты арендованных дизелей до возмещения трат на топливо.
Далее Танько подает против Пономарёва иск о взыскании 4 млн рублей, ссылаясь при этом на документ, по которому он имеет права по корпоративному «соглашению об условиях перехода доли в ООО «Рукон» от 09.03.2013 между Пономарёвым К.А. и Лайне Минна-Мари». Упомянутые «Рукон» и Лайне, гражданка Финляндии, принимали участие в неудачной попытке взыскания Пономаревым с ИКЕА 33 млрд рублей.
Представители компании уверяют, что ни с каким Танько никаких дел не имели. Однако действующие правовые нормы предусматривают, что для поручительства не требуется согласия стороны, за которую поручаются.
В свою очередь, Пономарёв подал встречные иски к Танько и к «ИКЕА Мос». А суд объединил все дела в одно производство. Таким образом, «ИКЕА Мос» оказалась «соответчиком» Танько по иску Пономарёва и столкнулась с угрозой потери 507 689 595 рублей 63 копеек, затребованных Пономарёвым. Сумма иска представляет собой, согласно утверждениям Пономарева, неустойку за невыкуп у него дизельных генераторов.
Как утверждают юристы, дело выигрышное для ИКЕА, если бы не одно но. И Танько, и Пономарев, и его адвокат Максим Загорский прописаны в уже упомянутом селе Аносово на 7 душ, которое находится в 10 километрах от Краснинского районного суда.
Судья Ирина Цуцкова, которая ведет процесс, уже принимала решение в пользу предпринимателя, когда он судился с Федеральной налоговой службой.
Константин Пономарев, известный успешными судебными тяжбами с крупными компаниями. Ранее он «содрал» с «Главмосстроя» Дерипаски и аффилированных с ним фирм в общей сложности более полумиллиарда рублей. В случае с Raven Russia он получил судебный акт на 1,5 млрд, но вмешались вышестоящие инстанции, снизившие огромную сумму. С ИКЕА махинатор уже «содрал» 25 млрд.
Если Пономарёв одержит победу, это создаст опасный прецедент, которым не преминут воспользоваться и другие мошенники: два афериста могут вступить в сговор. Один заявляет о поручительстве, например, за «Газпром» или «Лукойл», а другой злоумышленник начинает оппонировать коллеге и подаёт иски как к подельнику, так и к жертве.
Затем любой провинциальный суд рассматривает требования солидарно и выносит вердикт в пользу преступной группы.