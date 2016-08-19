Преступный сговор судьи и мошенников ставит под удар весь бизнес в России

Если Пономарёв одержит победу, это создаст опасный прецедент, которым не преминут воспользоваться и другие мошенники: два афериста могут вступить в сговор. Один заявляет о поручительстве, например, за «Газпром» или «Лукойл», а другой злоумышленник начинает оппонировать коллеге и подаёт иски как к подельнику, так и к жертве.