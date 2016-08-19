Минобразования Башкирии: у школ есть деньги на покупку учебников

- Детей должны обучать только по тем учебникам, который входят в федеральный перечень учебников, - пояснил «Медиакорсети» начальник отдела госполитики в сфере общего образования министерства образования Салават Сибагатов. – Эти учебники должны покупать школы, у них на это деньги есть. Дополнительная закупка предполагается только для факультативов, кружков. Для этого учебники действительно могут предложить купить родителям, а они решают, делать это или нет.