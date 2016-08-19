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Минобразования Башкирии: у школ есть деньги на покупку учебников

19 августа 2016, 14:16
Учителя не имеют права заставлять родителей покупать обучающие книги.

Учителя средних школ не должны заставлять родителей покупать учебники по основным предметам для своих детей. Об этом «Медиакорсети» заявили в министерстве образования Башкирии.

- Детей должны обучать только по тем учебникам, который входят в федеральный перечень учебников, - пояснил «Медиакорсети» начальник отдела госполитики в сфере общего образования министерства образования Салават Сибагатов. – Эти учебники должны покупать школы, у них на это деньги есть. Дополнительная закупка предполагается только для факультативов, кружков. Для этого учебники действительно могут предложить купить родителям, а они решают, делать это или нет.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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