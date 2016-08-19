Министр образования Башкирии: Все школьники будут обеспечены учебниками

Министр образования республики Гульназ Шафикова, выступая на окружном совещании в режиме видеоконференции, подчеркнула, что к началу учебного года все школьники Башкирии будут обеспечены учебниками и учебными пособиями. На эти цели из бюджета региона выделено 443 267,624 тыс рублей, то есть почти полмиллиарда.
В 2205 школах республики, по последним данным, обучается 449 тысяч учеников. Получается, что в среднем на каждую школу выделяется 200 тысяч 907 рублей, а на одного ученика 987 рублей. Но при этом по информации, которая к нам постоянно поступает от родителей, учебники для своих детей зачастую они покупают сами на собственные деньги. Так, например, один комплект для второклассника, состоящий из 10 учебников и учебных пособий обходится родителям в сумму 3000 рублей. Получается, что в некоторых школах средства, выделенные на учебники, тратятся на другие нужды, а эти расходы несут родители? Если это так, то налицо нецелевое использование бюджетных средств.
Также Гульназ Шафикова отметила, что некоторые школы испытывают трудности с нехваткой специалистов. Всего в общеобразовательных учреждениях региона насчитывается 38 945 педагогических работников. Дефицит кадров составляет 0,7% от общего числа работников (268 педагогических вакансий). В основном не хватает учителей математики, иностранного языка, воспитателей, педагогов дополнительного образования, учителей начальных классов.
На совещании особое внимание помощник полпреда Президента РФ в ПФО Олег Машковцев уделил вопросам организации пожарной безопасности в общеобразовательных учреждениях, а также обеспечения учащихся бесплатным комплектом учебников и питанием.