Министр образования Башкирии: Все школьники будут обеспечены учебниками

В 2205 школах республики, по последним данным, обучается 449 тысяч учеников. Получается, что в среднем на каждую школу выделяется 200 тысяч 907 рублей, а на одного ученика 987 рублей. Но при этом по информации, которая к нам постоянно поступает от родителей, учебники для своих детей зачастую они покупают сами на собственные деньги. Так, например, один комплект для второклассника, состоящий из 10 учебников и учебных пособий обходится родителям в сумму 3000 рублей. Получается, что в некоторых школах средства, выделенные на учебники, тратятся на другие нужды, а эти расходы несут родители? Если это так, то налицо нецелевое использование бюджетных средств.