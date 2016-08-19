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Кандидат «Патриотов России» Рафаиль Джалилов снялся с выборов в Госдуму

19 августа 2016, 16:06
Причиной стали проблемы с документами.

Башкирские «Патриоты России» потеряли еще одного кандидата на выборы в Госдуму. Заявление от отказе от статуса кандидата написал председатель совета директоров «Белстали» Рафаиль Джалилов, который выдвигался по Благовещенскому одномандатному округу № 4. Об этом сообщает «КоммерсантЪ Уфа».

В штабе кандидата сообщили, что территориальный избирком при проверке документов господина Джалилова установил, что тот не указал имевшуюся в прошлом судимость,

- Хотя судимость погашена, и он амнистирован, указать в документах это было необходимо. Произошла юридическая ошибка, — отметил представитель штаба изданию.

В конце прошлой недели список «Патриотов» уменьшился еще на одного кандидата. Из него вышел Ирек Валиев, начальник МФЦ Уфы. Свое решение он объяснил служебной необходимостью.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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