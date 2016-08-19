Кандидат «Патриотов России» Рафаиль Джалилов снялся с выборов в Госдуму

Башкирские «Патриоты России» потеряли еще одного кандидата на выборы в Госдуму. Заявление от отказе от статуса кандидата написал председатель совета директоров «Белстали» Рафаиль Джалилов, который выдвигался по Благовещенскому одномандатному округу № 4. Об этом сообщает «КоммерсантЪ Уфа».
В штабе кандидата сообщили, что территориальный избирком при проверке документов господина Джалилова установил, что тот не указал имевшуюся в прошлом судимость,
- Хотя судимость погашена, и он амнистирован, указать в документах это было необходимо. Произошла юридическая ошибка, — отметил представитель штаба изданию.
В конце прошлой недели список «Патриотов» уменьшился еще на одного кандидата. Из него вышел Ирек Валиев, начальник МФЦ Уфы. Свое решение он объяснил служебной необходимостью.