Кандидат «Патриотов России» Рафаиль Джалилов снялся с выборов в Госдуму

Башкирские «Патриоты России» потеряли еще одного кандидата на выборы в Госдуму. Заявление от отказе от статуса кандидата написал председатель совета директоров «Белстали» Рафаиль Джалилов, который выдвигался по Благовещенскому одномандатному округу № 4. Об этом сообщает «КоммерсантЪ Уфа».