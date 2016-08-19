Евгений Семивеличенко вошел в ТОП-10 глав столиц субъектов ПФО

Позиции главы администрации Уфы остались на прежнем уровне. По итогам июля он по-прежнему занимает третье место в медиарейтинге. Он уступает сити-менеджерам Пензы и Саратова Виктору Кувайцеву и Валерию Сараеву. Внимание СМИ привлекли заявления Ялалова, сделанные им на утренних оперативных совещаниях в мэрии. Он обратил внимание на случаи вандализма в городе, а также пообещал, что озеро Солдатское в парке Якутова полностью осушаться не будет.