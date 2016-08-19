Два частных дома на окраине Уфы оставили без воды

В Орджоникидзевском районе Уфы два частных дома на ул. Сутолоке 15 и 17 оставили без воды. Здания находятся на северо-востоке города, на самой окраине, ближе к реке Белой.
- В этой трубе сначала была утечка, и они («Уфаводоканал» - прим.ред.) вроде как ее отремонтировали, - рассказал «Медиакорсети» сын владельцев дома на ул. Сутолоке, 17 Алексей Кочунов. – Но в этом году труба снова дала течь. Они сегодня приехали и отрезали ее вообще. Теперь у моих родителей и их соседей нет холодной воды, горячей же здесь никогда и не было.
Свои действия работники «Уфаводоканала» объяснили тем, что труба не числится на балансе муниципалитета.
- Они сказали, что это не их труба, и дали понять, что ремонтировать или проводить новую трубу мы должны только за свой счет, хотя эта труба здесь уже лет тридцать, - возмущается Алексей. – Понятно, что таких денег у нас нет, мои родители пенсионеры. То что, они являются жителями Уфы, по-видимому, никого не волнует.