Два частных дома на окраине Уфы оставили без воды

- В этой трубе сначала была утечка, и они («Уфаводоканал» - прим.ред.) вроде как ее отремонтировали, - рассказал «Медиакорсети» сын владельцев дома на ул. Сутолоке, 17 Алексей Кочунов. – Но в этом году труба снова дала течь. Они сегодня приехали и отрезали ее вообще. Теперь у моих родителей и их соседей нет холодной воды, горячей же здесь никогда и не было.