Дороги в Башкирии закрывают из-за аномальной жары

В Башкирии из-за аномально жаркой погоды закрывают участки федеральных и региональных дорог для тяжеловесного транспорта.
С 19 по 26 августа с 10:00 до 20:00 местного времени при дневной температуре воздуха выше 32 градуса вводится ограничение движения на трассах М5, М7, Р240 и западного обхода Уфы, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по РБ.
Также закрыта автомобильная дорога Р-240 "Уфа – Оренбург" с 16 по 900 и с 316 по 902 километр.
Из-за жаркой погоды вводится ограничение движения по дорогам и в соседних с Башкирией регионах. Так, тяжелогрузы временно не смогут проехать по автомобильной дороге М-5 "Урал" к подъезду к Оренбургу, с 1194 по 500, с 1548 по 651, с 146 по 700 и с 419 по 326 километр.
Кроме этого, ограничение действует также на шести участках дорог А-305 "Оренбург – Илек – граница с республикой Казахстан" и Р-239 "Казань – Оренбург – Акбулак – граница с республикой Казахстан", сообщает МЧС Оренбуржья.