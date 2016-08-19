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Дороги в Башкирии закрывают из-за аномальной жары

19 августа 2016, 11:19
Ограничение для тяжеловесного транспорта действует до 26 августа.

В Башкирии из-за аномально жаркой погоды закрывают участки федеральных и региональных дорог для тяжеловесного транспорта.

С 19 по 26 августа с 10:00 до 20:00 местного времени при дневной температуре воздуха выше 32 градуса вводится ограничение движения на трассах М5, М7, Р240 и западного обхода Уфы, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по РБ.

Также закрыта автомобильная дорога Р-240 "Уфа – Оренбург" с 16 по 900 и с 316 по 902 километр.

Из-за жаркой погоды вводится ограничение движения по дорогам и в соседних с Башкирией регионах. Так, тяжелогрузы временно не смогут проехать по автомобильной дороге М-5 "Урал" к подъезду к Оренбургу, с 1194 по 500, с 1548 по 651, с 146 по 700 и с 419 по 326 километр.

Кроме этого, ограничение действует также на шести участках дорог А-305 "Оренбург – Илек – граница с республикой Казахстан" и Р-239 "Казань – Оренбург – Акбулак – граница с республикой Казахстан", сообщает МЧС Оренбуржья.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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