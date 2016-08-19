Дороги в Башкирии закрывают из-за аномальной жары

Из-за жаркой погоды вводится ограничение движения по дорогам и в соседних с Башкирией регионах. Так, тяжелогрузы временно не смогут проехать по автомобильной дороге М-5 "Урал" к подъезду к Оренбургу, с 1194 по 500, с 1548 по 651, с 146 по 700 и с 419 по 326 километр.