Александр Зинченко приедет в Уфу на матч с "Тереком"

Экс-полузащитник «Уфы», а ныне игрок «Манчестер Сити», Александр Зинченко в субботу, 20 августа, вернется в столицу Башкирии, чтобы поблагодарить болельщиков и команду, сообщается на официальном сайте клуба.
Александр Зинченко посетит матч между «Уфой» и «Тереком», который начнется завтра в 16:30 по местному времени на уфимском стадионе «Нефтяник».
- Встреча с болельщиками состоится в перерыве матча, - рассказали Медиакорсети в клубе. - Приглашаем всех на эту историческую встречу.
Вместе с игроком приедет и представитель "Манчестер Сити", сообщили в пресс-службе ФК "Уфа".
На матч "Уфа" - "Терек" билеты можно приобрести в кассах стадиона «Нефтяник» (режим работы с 10.00 до 20.00, без выходных), а также онлайн на официальном сайте клуба fcufa.pro.