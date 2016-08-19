mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Александр Зинченко приедет в Уфу на матч с "Тереком"

19 августа 2016, 20:53
Он встретится с болельщиками "Уфы".

Экс-полузащитник «Уфы», а ныне игрок «Манчестер Сити», Александр Зинченко в субботу, 20 августа, вернется в столицу Башкирии, чтобы поблагодарить болельщиков и команду, сообщается на официальном сайте клуба.

Александр Зинченко посетит матч между «Уфой» и «Тереком», который начнется завтра в 16:30 по местному времени на уфимском стадионе «Нефтяник».

- Встреча с болельщиками состоится в перерыве матча, - рассказали Медиакорсети в клубе. - Приглашаем всех на эту историческую встречу.

Вместе с игроком приедет и представитель "Манчестер Сити", сообщили в пресс-службе ФК "Уфа".

На матч "Уфа" - "Терек" билеты можно приобрести в кассах стадиона «Нефтяник» (режим работы с 10.00 до 20.00, без выходных), а также онлайн на официальном сайте клуба fcufa.pro.

#Новости#Спорт#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44