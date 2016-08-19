Александр Филиппов: В течение пяти лет в Деме появится современный парк

Первый заместитель главы администрации Уфы Александр Филиппов сегодня выступил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы». В программе «Персонально Ваш» он ответил на вопрос о том, когда в Деме появится современный парк. Компания КПД купила «серьезную» территорию в районе Демы, а сейчас занимается разработкой проекта планировки и межевания.
- Как раз там предусмотрен шикарный, линейный парк, аналогов которого на сегодняшний день в городе нет, с выходом на гребной канал, который будет строится также согласно этому проекту планировки, длиной более 2,5 км, который будет соединяться с рекой Белой. Очень интересный проект, там будет шикарная территория, в том числе парки, скверы. Пока такого проекта в городе нет, - сказал Александр Филиппов.
По его словам, этот проект должен появится в городе в течение пяти лет.