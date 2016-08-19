Александр Филиппов: В течение пяти лет в Деме появится современный парк

- Как раз там предусмотрен шикарный, линейный парк, аналогов которого на сегодняшний день в городе нет, с выходом на гребной канал, который будет строится также согласно этому проекту планировки, длиной более 2,5 км, который будет соединяться с рекой Белой. Очень интересный проект, там будет шикарная территория, в том числе парки, скверы. Пока такого проекта в городе нет, - сказал Александр Филиппов.