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Александр Филиппов: В течение пяти лет в Деме появится современный парк

19 августа 2016, 18:04
Сегодня первый вицэ-мер Уфы выступил в прямом эфире «Эхо Москвы».

Первый заместитель главы администрации Уфы Александр Филиппов сегодня выступил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы». В программе «Персонально Ваш» он ответил на вопрос о том, когда в Деме появится современный парк. Компания КПД купила «серьезную» территорию в районе Демы, а сейчас занимается разработкой проекта планировки и межевания.

- Как раз там предусмотрен шикарный, линейный парк, аналогов которого на сегодняшний день в городе нет, с выходом на гребной канал, который будет строится также согласно этому проекту планировки, длиной более 2,5 км, который будет соединяться с рекой Белой. Очень интересный проект, там будет шикарная территория, в том числе парки, скверы. Пока такого проекта в городе нет, - сказал Александр Филиппов.

По его словам, этот проект должен появится в городе в течение пяти лет.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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