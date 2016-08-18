Жители поселка Михайловка под Уфой в жару остались без воды

— Приходится ходить за водой к близлежащему болоту, чтобы хоть как- то существовать, мыть полы, обувь и т. д., болото очень грязное и тоже вот- вот пересохнет, - говорится в письме. – Вода на участках только грунтовая, бурение скважин ничего не дало, вода отсутствует даже на глубине 50 метров. Тяжесть положения усугубляется еще тем, что в селе Михайловка ликвидированы так называемые колонки с чистой водой, то есть доступ к воде абсолютно отсутствует. Мы не против покупать воду в кулерах, но это очень дорого покупать воду, чтобы помыть маленького ребенка и постирать!