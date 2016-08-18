Жители поселка Михайловка под Уфой в жару остались без воды

Жители поселка Михайловка готовят открытое письмо региональным властям. Здесь сложилась ужасная ситуация с питьевой водой. Из-за аномальной жары здесь пересохли все колодцы. Люди возмущены тем, что местные власти не предпринимают ничего, чтобы исправить ситуацию.
Копию открытого письма разместила на своей странице в Facebook жительница поселка Елизавета Набиева. В нем говорится, что центрального водоснабжения в Михайловке нет уже третий год. Однако до этого лета люди худо-бедно мирились с ситуацией. Но когда из-за жары пересохли все колодцы, их терпению пришел конец.
— Приходится ходить за водой к близлежащему болоту, чтобы хоть как- то существовать, мыть полы, обувь и т. д., болото очень грязное и тоже вот- вот пересохнет, - говорится в письме. – Вода на участках только грунтовая, бурение скважин ничего не дало, вода отсутствует даже на глубине 50 метров. Тяжесть положения усугубляется еще тем, что в селе Михайловка ликвидированы так называемые колонки с чистой водой, то есть доступ к воде абсолютно отсутствует. Мы не против покупать воду в кулерах, но это очень дорого покупать воду, чтобы помыть маленького ребенка и постирать!
Жителей поселка возмущает то, что местные власти не берутся за решением проблемы.
— Глава администрации (поселка – прим.ред.) даже ни разу не появился на наших участках, не извинился, не обговорил, какие меры предложены для предотвращения такого положения дел! – пишут жители в письме. – Наша республика полна водных пресных запасов и мы возмущены до глубины души, что вот уже третий год унизительно живем в таких позорных условиях! Мы требуем провести воду в самые кратчайшие сроки!