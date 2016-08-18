Жара в Башкирии спадет через неделю

Аномальная жара через неделю пойдет на спад. Столбик термометра опустится до 27 градусов тепла. Такого пекла, как сейчас, не будет, к концу следующей недели синоптики обещают дожди.
Согласно прогнозу погоды ближайшие 6 дней в Уфе будет +30, +31 градус тепла, 25 и 26 августа небо затянет тучками, а 27 начнется долгожданный дождь.
- Что касается прогнозов на сентябрь, среднемесячная температура воздуха будет на одни градус выше многолетних значений, - сообщила начальник Башгидромета Вилора Горохольская.