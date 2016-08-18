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Жара в Башкирии спадет через неделю

18 августа 2016, 16:56
В конце августа ожидаются дожди.

Аномальная жара через неделю пойдет на спад. Столбик термометра опустится до 27 градусов тепла. Такого пекла, как сейчас, не будет, к концу следующей недели синоптики обещают дожди.

Согласно прогнозу погоды ближайшие 6 дней в Уфе будет +30, +31 градус тепла, 25 и 26 августа небо затянет тучками, а 27 начнется долгожданный дождь.

- Что касается прогнозов на сентябрь, среднемесячная температура воздуха будет на одни градус выше многолетних значений, - сообщила начальник Башгидромета Вилора Горохольская.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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