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Заявки на уфимский марафон подали более тысячи человек

18 августа 2016, 08:44
Среди бегунов будут известные спортсмены, иностранцы и политики.

11 сентября в Уфе пройдет второй Уфимский открытый международный марафон. Его участники могут пробежать разные дистанци: 3, 10, 21 и 42 километра.

Старт и финиш забега будет на стадионе «Динамо». Марафон пройдет по главным улицам Уфы – мимо памятника Салавату Юлаеву на телецентре, площади «Двух фонтанов» на Кирова, парка им. Якутова, Конгресс-холла, Театра оперы и балета и ледового дворца «Уфа-Арена».

Наряду с любителями бега в забеге примут участие спортсмены, политики, иностранцы. В том числе тренер юлаевцев Алексей Селиверстов, актеры российского кино Алексей Огурцов и Виктория Тарасова, трёхкратный чемпион Европы и трижды бронзовый призёр чемпионата Европы по биатлону Антон Бабиков.

Победителей марафона ждет денежное вознаграждение – призовой фонд составляет 250 тысяч рублей. В первый год проведения Уфимский марафон собрал около трех тысяч человек из 98 городов и 7 стран. В этом году на участие в забеге подали заявки более тысячи человек. Как показывает практика, многие участники регистрируются за неделю-две до старта,так что эта цифра еще возрастет.

#Новости#Спорт#Денис Объедкин
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