Заявки на уфимский марафон подали более тысячи человек

Победителей марафона ждет денежное вознаграждение – призовой фонд составляет 250 тысяч рублей. В первый год проведения Уфимский марафон собрал около трех тысяч человек из 98 городов и 7 стран. В этом году на участие в забеге подали заявки более тысячи человек. Как показывает практика, многие участники регистрируются за неделю-две до старта,так что эта цифра еще возрастет.