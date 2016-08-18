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В Уфе будут судить серийного маньяка

18 августа 2016, 14:54
Он совершил 7 преступлений против половой неприкосновенности.

В Башкирии завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летнего жителя республики, которого обвиняют в совершении насильственных действий сексуального характера, в том числе в отношении несовершеннолетних (ст.132 УК РФ), сообщает пресс-служба следственного комитета по республике.

Следствие считает, что с ноября 2014 года по октябрь 2015 года совершил 7 преступлений против половой неприкосновенности семи потерпевших в возрасте от 10 до 21 года на территории двух районов Уфы.

Насильник был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы после своего последнего преступления, которое он совершил в октябре 2015 года. Потерпевшая запомнила яркую одежду и лицо своего обидчика и рассказала об этом правоохранительным органам.

- В ходе проверки на причастность к совершению других аналогичных преступлений, следователем было раскрыто еще 6 фактов совершения домогательств, причем 5 преступлений, совершенных на территории Кировского района города Уфы, оставались не раскрытыми в течение года. 3 из 5 потерпевших опознали нападавшего, а 2 не видели его лица, так как он нападал сзади, отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.

Экспертиза признала его вменяемым, серьезных сексуальных отклонений специалистами у него не выявлено.

Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Уфы.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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