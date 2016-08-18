В Уфе будут судить серийного маньяка

- В ходе проверки на причастность к совершению других аналогичных преступлений, следователем было раскрыто еще 6 фактов совершения домогательств, причем 5 преступлений, совершенных на территории Кировского района города Уфы, оставались не раскрытыми в течение года. 3 из 5 потерпевших опознали нападавшего, а 2 не видели его лица, так как он нападал сзади, отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.