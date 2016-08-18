В Калининском районе Уфы отключат холодную воду

В Калининском районе Уфы 24 и 25 августа отключат холодное водоснабжение, сообщает пресс-служба городской администрации.
24 августа с 10.00 до 22.00 МУП «Уфаводоканал» будет менять водопроводную арматуру по улице Транспортной, 52. В связи с этим будет отключена холодная вода в жилых домах: по ул. Тухвата Янаби, 28,30,30/1, ул. Транспортной, 46/2, 48/2, 50, 50/1, 50/2, 50/3, 50/5, 52, 52/1, 52/2, 52/3, 52/4, ул. Мушникова, 20, в школе № 74 по ул.Транспортной,50/4, в реабилитационном центре по ул.Мушникова,20, а также в административном здании АТС -38 по ул. Тухвата Янаби 32/1.
25 августа с 10.00 до 20.00 будут проводится работы по замене водопроводной арматуры по ул. Машиностроителей,19 и замене пожарного гидранта по ул. Черниковской, 45. Из-за этого будет отключена холодная вода в жилых домах по ул.Черниковской,45, 45а, 47, 47а, 49, ул.Машиностроителей, 17, 19, ул.Коммунаров,8, в детском саду № 219 по ул.Черниковской,32, а также в Управлении пенсионного фонда Калининского района по ул. Машиностроителей,21а.