В Калининском районе Уфы отключат холодную воду

24 августа с 10.00 до 22.00 МУП «Уфаводоканал» будет менять водопроводную арматуру по улице Транспортной, 52. В связи с этим будет отключена холодная вода в жилых домах: по ул. Тухвата Янаби, 28,30,30/1, ул. Транспортной, 46/2, 48/2, 50, 50/1, 50/2, 50/3, 50/5, 52, 52/1, 52/2, 52/3, 52/4, ул. Мушникова, 20, в школе № 74 по ул.Транспортной,50/4, в реабилитационном центре по ул.Мушникова,20, а также в административном здании АТС -38 по ул. Тухвата Янаби 32/1.