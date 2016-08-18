Студентам на футбольные матчи в Уфе билеты обойдутся дешевле

- Начиная с матча «Уфа» - «Терек» (20 августа), студентам высших и средних учебных заведений будет выделен отдельный 12-й сектор на Западной трибуне стадиона, билеты на который можно будет приобрести в кассах стадиона «Нефтяник» (режим работы с 10.00 до 20.00, без выходных), - пояснили в пресс-службе клуба. - Это не только отличная возможность поболеть за любимую команду, проникнуться атмосферой стадиона и интересно провести время, но и шанс найти новых друзей – студентов из других, а может даже и из твоего ВУЗа и ССУЗа!