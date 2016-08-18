mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Студентам на футбольные матчи в Уфе билеты обойдутся дешевле

18 августа 2016, 16:49
Если они предъявят зачетку или студенческий билет.

Футбольный клуб «Уфа» совместно с ведущими ВУЗами и ССУЗами объявил о запуске «Студенческого сектора». Теперь каждый учащийся при предъявлении студенческого билета или зачетной книжки имеет право приобрести билет на домашние матчи ФК «Уфа» с 50% скидкой.

- Начиная с матча «Уфа» - «Терек» (20 августа), студентам высших и средних учебных заведений будет выделен отдельный 12-й сектор на Западной трибуне стадиона, билеты на который можно будет приобрести в кассах стадиона «Нефтяник» (режим работы с 10.00 до 20.00, без выходных), - пояснили в пресс-службе клуба. - Это не только отличная возможность поболеть за любимую команду, проникнуться атмосферой стадиона и интересно провести время, но и шанс найти новых друзей – студентов из других, а может даже и из твоего ВУЗа и ССУЗа!

#Новости#Спорт#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44