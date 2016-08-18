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Шамиль Газизов: Я уверен, что мы войдем в ТОП-8 клубов России

18 августа 2016, 19:36
Генеральный директор ФК «Уфа» встретился с журналистами.

Генеральный директор ФК «Уфа» Шамиль Газизов сегодня встретился с журналистами. Основная тема для разговора – взаимоотношения клуба и прессы. Ее мы оставим за кадром, расскажем лишь о некоторых высказываниях директора клуба, которые интересны болельщикам.

- Я уверен, что мы окажемся на восьмом месте в чемпионате, - сказал в ходе разговора Шамиль Газизов. – Виктор Гончаренко – профессиональный тренер, это главное приобретение в трансфертном окне.

Гендиректор ФК «Уфа» уверен, что игра команды изменилась и футболисты покажут такую игру, которая будет осложнять жизнь многим футбольным грандам.

- Вот, говорят, что мы с «Зенитом» показали не ту игру, что «Зенит» плохо сыграл и поэтому была ничья, - пояснил он. – А про то, что мы первый гол на домашнем стадионе им забили – позабыли? (Судья тогда отменил гол - прим.ред.) Или что болельщики провожали игроков «Уфы» криками «Молодцы!». Все-таки «Зенит» - лучшая команда страны, и по набору игроков, и по бюджету. Практически сборная мира. И наша команда не дала им сыграть.

Уфа вырастила игрока молодежной сборной России

- Я очень рад, что трех игроков ФК «Уфа» вызвали в молодежную сборную России (в возрасте до 21 года – прим.), - сказал Шамиль Газизов. - В их числе и Игорь Безденежных. До этого он завоевал серебро чемпионата Европы в составе юношеской сборной России (до 18 лет). Когда такое было? Уфа может этим гордиться.

#Новости#Спорт#Денис Объедкин
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