Шамиль Газизов: Я уверен, что мы войдем в ТОП-8 клубов России

- Вот, говорят, что мы с «Зенитом» показали не ту игру, что «Зенит» плохо сыграл и поэтому была ничья, - пояснил он. – А про то, что мы первый гол на домашнем стадионе им забили – позабыли? (Судья тогда отменил гол - прим.ред.) Или что болельщики провожали игроков «Уфы» криками «Молодцы!». Все-таки «Зенит» - лучшая команда страны, и по набору игроков, и по бюджету. Практически сборная мира. И наша команда не дала им сыграть.