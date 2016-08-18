Рустэму Хамитову сегодня исполнилось 62 года

Сегодня Рустэм Хамитов отмечает свой день рождения. Напомним, что он родился 18 августа 1954 года в Кемеровской области. В 1971 окончил среднюю школу №115 в Уфе, в 1977 – Московское высшее техническое училище имени Н.Э. Баумана. Имеет степень доктора технических наук по проблемам автоматизированных систем управления, является автором более 100 научных публикаций.
На посту руководителя республики Рустэм Хамитов с июля 2010 года. Интересно, что со своей будущей женой Гульшат, которая по профессии врач функциональной диагностики, Рустэм Хамитов познакомился в раннем детстве. Дети главы региона - сын Камиль и дочь Нурия – живут в Москве.
Мы позвонили в пресс-службу главы Башкирии, чтобы узнать, как сегодня проводит свой день Рустэм Хамитов.
- Утром Рустэм Закиевич в Аургазинском районе провел совещание по вопросам уборочных работ и организации посева озимых культур с представителями ведущих районов республики, ключевых предприятий агропромышленного комплекса, науки. Кроме этого он ежедневно работает с документами, и сегодняшний день не исключение. В графике руководителя республики значатся несколько встреч, - рассказали нам в пресс-службе главы региона. - В то же время день рождения для Рустэма Закиевича - это редкая возможность собрать родственников за одним столом, пообщаться с мамой, с детьми, с внуками. Близкие, конечно же, поздравят его, но это будет вечером. 18 августа у главы Башкирии - рядовой рабочий день.
Медиакорсеть поздравляет главу Башкирии Рустэма Хамитова с днем рождения и желает ему здоровья, терпения и семейного благополучия.