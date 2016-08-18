Рустэму Хамитову сегодня исполнилось 62 года

- Утром Рустэм Закиевич в Аургазинском районе провел совещание по вопросам уборочных работ и организации посева озимых культур с представителями ведущих районов республики, ключевых предприятий агропромышленного комплекса, науки. Кроме этого он ежедневно работает с документами, и сегодняшний день не исключение. В графике руководителя республики значатся несколько встреч, - рассказали нам в пресс-службе главы региона. - В то же время день рождения для Рустэма Закиевича - это редкая возможность собрать родственников за одним столом, пообщаться с мамой, с детьми, с внуками. Близкие, конечно же, поздравят его, но это будет вечером. 18 августа у главы Башкирии - рядовой рабочий день.