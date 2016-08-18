Рустэм Хамитов рассказал, куда уйдут миллиарды дивидендов "Башнефти"

АНК «Башнефть» в среду перевела в бюджет республики 7,25 млрд руб дивидендов, сообщил журналистам глава республики Рустэм Хамитов. Всего, по его словам, от «Башнефти» республика получает более 11 млрд руб, так как компания выделяет еще около 4 млрд руб на благотворительность, связанную со спортивными командами, содержанием и формированием инфраструктуры нефтедобывающих муниципалитетов.
- Это очень большие ресурсы для нас. Консолидированный бюджет республики – 140 млрд руб.. Если мы разделим эту сумму на 365 дней, то примерно 400 млн руб бюджетных денег в день направляется на жизнь республики. Если мы эти 11 млрд руб разделим на 400млн, то получим, что почти 30 дней, месяц Республика Башкортостан будет жить в том числе за счёт денег, которые «Башнефть» перечисляет нашему бюджету, - заявил Рустэм Хамитов.
Он также уточнил, что «если бы произошло явление, связанное с приватизацией «Башнефти» и отсутствием договоренности по тому, как дальше компания будет взаимодействовать с Республикой Башкортостан, мы могли бы потерять эти громадные деньги».
Средства, которые республика получила от «Башнефти», пойдут на развитие социальных и спортивных объектов, в том числе 300-350 млн руб на строительство хирургического корпуса больницы в Учалах, 400 млн руб - на строительство школы в Бакалах.
-Кроме того, мы объявили о том, что будем реализовывать программу «К 100-летию Республики Башкортостан – 100 новых объектов», - сказал глава республики. - Дивиденды «Башнефти» в полном объёме пойдут в том числе на строительство нужных и важных для нашей республики объектов – школ, больниц, детских садов. Надеюсь, что в ближайшие годы «Башнефть» будет работать ещё лучше, и дивидендов станет ещё больше. Мы с вами сможем строить ещё больше нужных для нас красивых зданий, сооружений. Тем более, у нас впереди действительно очень большая и мощная программа. В 2019 году – 100-летие Республики Башкортостан. В 2019 году мы принимаем Всемирные детские игры. В 2020 году мы принимаем Фольклориаду. Сейчас полным ходом идет подготовка для того, чтобы получить право проведения Всемирного форума пчеловодов в Уфе в 2021 году. Вчера мы встречались с президентом этой федерации, и первое впечатление у представителей этого всемирного пчеловодческого движения об Уфе и о республике очень хорошее.