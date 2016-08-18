Рустэм Хамитов рассказал, куда уйдут миллиарды дивидендов "Башнефти"

-Кроме того, мы объявили о том, что будем реализовывать программу «К 100-летию Республики Башкортостан – 100 новых объектов», - сказал глава республики. - Дивиденды «Башнефти» в полном объёме пойдут в том числе на строительство нужных и важных для нашей республики объектов – школ, больниц, детских садов. Надеюсь, что в ближайшие годы «Башнефть» будет работать ещё лучше, и дивидендов станет ещё больше. Мы с вами сможем строить ещё больше нужных для нас красивых зданий, сооружений. Тем более, у нас впереди действительно очень большая и мощная программа. В 2019 году – 100-летие Республики Башкортостан. В 2019 году мы принимаем Всемирные детские игры. В 2020 году мы принимаем Фольклориаду. Сейчас полным ходом идет подготовка для того, чтобы получить право проведения Всемирного форума пчеловодов в Уфе в 2021 году. Вчера мы встречались с президентом этой федерации, и первое впечатление у представителей этого всемирного пчеловодческого движения об Уфе и о республике очень хорошее.