Азамат Засеев: «Терек» - очень крепкая, кавказская команда

- «Терек» очень крепкая, кавказская команда, где акцент делается на атаку, такому сопернику, который играет сам и дает играть тебе, приятно противостоять, - сказал Азамат Засеев. - Главный тренер команды из Грозного Рашид Рахимов очень требовательный специалист, он досконально изучает соперника, и его подопечные четко соблюдают план на игру. У «Терека» есть явный лидер - это Олег Иванов, полузащитник сборной России, вся игра идет через него, так что главное будет закрыть его, а об остальном нам уже расскажет главный тренер. Нам есть, что противопоставить коллективу из Грозного, нас ждет бескомпромиссный матч.



Полное интервью с Азаматом Засеевым можно прочитать в предматчевой программке «Уфа» - «Терек».