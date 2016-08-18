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Азамат Засеев: «Терек» - очень крепкая, кавказская команда

18 августа 2016, 10:03
Полузащитник ФК «Уфа» высказался о предстоящей игре 20 августа.

Полузащитник футбольного клуба «Уфа» Азамат Засеев рассказал о сопернике, с которым его команда играет в эту субботу, 20 августа, на домашнем стадионе «Нефтяник».

- «Терек» очень крепкая, кавказская команда, где акцент делается на атаку, такому сопернику, который играет сам и дает играть тебе, приятно противостоять, - сказал Азамат Засеев. - Главный тренер команды из Грозного Рашид Рахимов очень требовательный специалист, он досконально изучает соперника, и его подопечные четко соблюдают план на игру. У «Терека» есть явный лидер - это Олег Иванов, полузащитник сборной России, вся игра идет через него, так что главное будет закрыть его, а об остальном нам уже расскажет главный тренер. Нам есть, что противопоставить коллективу из Грозного, нас ждет бескомпромиссный матч.

Полное интервью с Азаматом Засеевым можно прочитать в предматчевой программке «Уфа» - «Терек».

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#Новости#Спорт#Денис Объедкин
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