Александр Филиппов подал в суд на Владислава Никитина

Первый зам главы администрации Уфы Александр Филиппов направил в суд иск на своего предшественника Владислава Никитина. То, что последний рассказал в передаче "Момент истины" Филиппов расценил как оскорбление чести и достоинства.
- Я подал иск вчера в Октябрьский районный суд,- сообщил сегодня журналистам Филиппов, на пресс-завтраке газеты "КоммерсантЪ". - Это ложь от первого и до последнего слова. Это просто высосано из пальца.
Что касается журналиста Андрея Караулова, то с ним Филиппов судиться не намерен. Хотя, по его словам, журналисты программы с ним даже не связывались.
- Мы подготовили для уважаемой программы письмо, приложим документы, сегодня-завтра оно уйдет. Я думаю, если люди увидят это, этого будет достаточно, - рассказал господин Филиппов.