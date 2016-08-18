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Александр Филиппов подал в суд на Владислава Никитина

18 августа 2016, 12:18
Иск о защите чести и достоинства подан в Октябрьский районный суд Уфы.

Первый зам главы администрации Уфы Александр Филиппов направил в суд иск на своего предшественника Владислава Никитина. То, что последний рассказал в передаче "Момент истины" Филиппов расценил как оскорбление чести и достоинства.

- Я подал иск вчера в Октябрьский районный суд,- сообщил сегодня журналистам Филиппов, на пресс-завтраке газеты "КоммерсантЪ". - Это ложь от первого и до последнего слова. Это просто высосано из пальца.

Что касается журналиста Андрея Караулова, то с ним Филиппов судиться не намерен. Хотя, по его словам, журналисты программы с ним даже не связывались.

- Мы подготовили для уважаемой программы письмо, приложим документы, сегодня-завтра оно уйдет. Я думаю, если люди увидят это, этого будет достаточно, - рассказал господин Филиппов.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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