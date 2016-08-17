Вконтакте поменял дизайн: мнения медиасообщества Уфы

- Социальная сеть Вконтакте изменила свою версию дизайна уже окончательно. Лично я до этого пробовал новую версию, еще когда её запустили в тестовом режиме. В целом дизайн стал приятный, более мягкий и легкий.

Удобно что интерфейс стал более широким, в прямом смысле этого слова. Но, каждый кто имеет аккаунт в Facebook, заметит, что расположение интерфейса в новом Вконтакте стало похожим на Facebook.

Для специалистов Social Media Marketing (SMM) расширение новостной ленты будет преимуществом, можно создавать красивые промо-посты, как заметила коллега по «цеху», Рузиля Поваляева, и они будут очень заметны.

Также изменились объявления таргетинговой рекламы, они стали больше, что дает повод придумывать новые форматы тизеров для рекламы.

Изображения в ленте стали больше, и это тоже дает возможность делать контент более красивым и стильным.