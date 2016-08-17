Вконтакте поменял дизайн: мнения медиасообщества Уфы

Миллионы пользователей Вконтакте сегодня могли не узнать свою социальную сеть, которая поменяла дизайн одновременно у всех. Ранее руководство ВК предлагало посмотреть на него и потестить, теперь же жизнь в соцсети изменилась сразу у всех.
Мы решили обратиться к представителям сообщества СМИ и SMM, чтобы узнать их мнение о новом дизайне ВК.
Журналист и редактор благотворительного фонда «Изгелек» Анастасия Андреева оказалась оперативнее всех:
- Я перешла на новый дизайн уже больше двух месяцев назад, когда его только тестировали. Использую «Вконтакте» для работы, поэтому решила сразу подготовиться к будущим изменениям. Первое время было очень непривычно, все не нравилось, новый дизайн подозрительно напоминал Facebook. Но через неделю первые негативные эмоции поугасли, и я начала замечать плюсы. На старый дизайн возвращаться уже не стала, понравились многие функции новой версии. Стоит признать, что старая немного устарела, новая - современная и по функциональности ничем не уступает, даже наоборот. Радует, что появилась функция уведомлений об обновлениях конкретных страниц или людей. То есть по-настоящему для вас важные посты вы теперь не пропустите.
В группах стало удобнее работать с предложенными новостями, расширились возможности отложенных новостей, да и просто визуально страницы стали приятнее.
Руководитель телепрограммы «Дорожный патруль» Ирек Давлетбердин был краток и категоричен:
- Мне не нравится! Раньше было лучше, а может - просто надо привыкнуть?!
Замечательный SMM-щик, который пожелал остаться анонимным, высказал такое замечание:
- Из ленты пропадают уникальные и умные посты, которые лайкают и репостят меньше, чем развлекательный контент. То есть «умная» лента делает вывод о том, показывать или не показывать пост, - по вирусности поста. Что не есть хорошо. Это субъективно. В целом по дизайну Вконтакте идет следом за Фейсбуком. Так что все привычно.
Один из «отцов» сообщества СММ-щиков в Уфе в Facebook Ренат Янбеков (Янбекс) высказался без обиняков:
- Я пикчер (тот, кто управляет процессом подготовки иллюстраций, не говна, которое берут СМИ из Гугла, а именно иллюстраций для постов). Записывайте - картинки стали отображаться много лучше! Читабельнее, больше размером, никакой ряби. Браво, ВК! Это важный фактор для развития соцсети.
Юзабилити изменилось - руки ещё не привыкли попадать по новому расположению лайков и репостов. За неделю привыкнем.
Работать ВК будет быстрее - это тоже в кайф для всех.
Недоработка - хотя уведомления теперь как в Фейсбуке - нет кнопки, как в Фейсбуке «Отметить все прочитанными». Это лажа. Плюс добавилось действие - нужно кликнуть два раза, чтобы все уведомления просмотреть.
Другой основатель этого же сообщества, сооснователь и креативный директор агентства Simbioz Media Константин Акаёмов рассказал о плюсах нового дизайна:
- Социальная сеть Вконтакте изменила свою версию дизайна уже окончательно. Лично я до этого пробовал новую версию, еще когда её запустили в тестовом режиме. В целом дизайн стал приятный, более мягкий и легкий.
Удобно что интерфейс стал более широким, в прямом смысле этого слова. Но, каждый кто имеет аккаунт в Facebook, заметит, что расположение интерфейса в новом Вконтакте стало похожим на Facebook.
Для специалистов Social Media Marketing (SMM) расширение новостной ленты будет преимуществом, можно создавать красивые промо-посты, как заметила коллега по «цеху», Рузиля Поваляева, и они будут очень заметны.
Также изменились объявления таргетинговой рекламы, они стали больше, что дает повод придумывать новые форматы тизеров для рекламы.
Изображения в ленте стали больше, и это тоже дает возможность делать контент более красивым и стильным.
Сооснователь агентства NERPA, социальный инженер Екатерина Ларионова была более критична:
ВК выкатили недоработанный продукт. Оцените интерфейс рекламного кабинета. На Google Chrome он выглядит так:
Любой тестировщик не пропустил бы такую верстку. Обратила особое внимание на рекламный кабинет, так как функционал для ведения различных кампаний в социальных сетях важен для СММщиков. Это их рабочий инструмент и в ряде случаев способ отчетности перед заказчиком. При виде поехавшей верстки возникает беспокойство, доработаны ли внутренние алгоритмы показов, которые влияют на показатели и расход бюджетов.
Как видим, у участников сообщества SMM депрессии, в отличие от первого автора утреннего сообщения,отнюдь, не было. Ну на то они и небожители, как говорится. Правда, один из них, руководитель СМИ Ufa Room Владимир Скрипник все-таки дал волю эмоциям, высказывая свою точку зрения на новый дизайн Вконтакте:
- Ну если развернуто — специалисты ВК провели большую, даже огромную работу над дизайном. Были убраны многие раздражающие моменты, оптимизированы изображения, заметно повысилась эргономичность и удобство, выросла скорость загрузки сайта. Появились новые функции в сообществах, а также выросла эффективность поля статистики. Подытожив, могу сказать, что это ссаное говно, а тому, кто его придумал, нужно выделить отдельный круг ада, в котором черти заставят его вечность играть в Веселого Фермера без доната. Спасибо.
Послесловие. Редакция может не разделять мнение авторов, просим это помнить))