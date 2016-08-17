В уфимском Затоне появится новый квартал на семь тысяч жителей

- Публичные слушания по данному проекту состоятся 2 ноября в 18 часов в актовом зале администрации Ленинского района Уфы, - сообщили в пресс-службе горсовета. - С демонстрационными материалами все желающие могут ознакомиться там же в период с 24 августа по 1 ноября с 9 до 13 и с 14 до 17 часов, кроме выходных и праздничных дней.