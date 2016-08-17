В уфимском Затоне появится новый квартал на семь тысяч жителей

В Затоне появится новый квартал комплексной застройки. Сегодня пресс-служба горсовета Уфы сообщила об утверждении даты публичных слушаний по проектам планировки и межевания территории.
Застроить планируется участок, ограниченный переулком Запорожским, улицей Ахметова, планируемой улицей южнее дома № 225 по улице Ахметова и планируемой улицей западнее улицы Пожарского. По проекту здесь должно появиться десять жилых домов от десяти до 25 этажей, школа на 1,2 тысячи учеников, детсад на 320 мест, спортплощадка, подземные, многоуровневые и наземные паркинги общей вместимостью более чем на 1,6 тысяч автомобилей.
В настоящее время в расположенных на территории микрорайона домах живут 2,8 тысяч человек. Предполагается, что после окончания строительства новых домов численность населения здесь составит 7,3 тысяч человек.
- Публичные слушания по данному проекту состоятся 2 ноября в 18 часов в актовом зале администрации Ленинского района Уфы, - сообщили в пресс-службе горсовета. - С демонстрационными материалами все желающие могут ознакомиться там же в период с 24 августа по 1 ноября с 9 до 13 и с 14 до 17 часов, кроме выходных и праздничных дней.