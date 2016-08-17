В Уфе владельцы земельных участков смогут увеличить их площадь

— Стоимость будет определяться путем умножения удельного показателя кадастровой стоимости участка на увеличиваемую площадь этого земельного участка, – поясняется в сообщении. – Иными словами, присоединяемую площадь можно будет выкупать по кадастровой стоимости уже имеющегося в собственности участка.