mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Уфе владельцы земельных участков смогут увеличить их площадь

17 августа 2016, 13:00
За это они должны будут заплатить муниципалитету.

В Уфе владельцы земельных участков на границе с муниципалитетом теперь могут увеличить их площадь. Это право утверждено новым решением горсовета, сообщает пресс-служба администрации города. За присоединяемую землю придется доплатить.

— Стоимость будет определяться путем умножения удельного показателя кадастровой стоимости участка на увеличиваемую площадь этого земельного участка, – поясняется в сообщении. – Иными словами, присоединяемую площадь можно будет выкупать по кадастровой стоимости уже имеющегося в собственности участка.

На республиканском уровне аналогичный закон был принят в прошлом году.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44