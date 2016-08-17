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В Уфе стартовал хоккейный Кубок Башкирии

17 августа 2016, 11:36
«Салават Юлаев» в первом матче обыграл «Адмирал» из Владивостока со счетом 5:2.

Уже в первом периоде башкирская команда забросила две шайбы. Авторами голов стали Теему Хартикайнен и Степан Хрипунов. Однако затем гости сумели сравнять счет в матче.

В третьем периоде «юлаевцы» всё же сумели склонить чашу весов в свою пользу. И снова отлично проявили себя хоккеисты молодёжной тройки нападения при поддержке Линуса Умарка. Михаил Воробьёв, хоть и упал в борьбе с защитником, но шайбу в ворота всё же отправил. Чуть позже отличился Энгквист, а затем и Нестеров забивал уже в пустые ворота. В итоге «Салават» обыграл соперника со счётом 5:2.

- Это была первая игра на большом катке после поездки в Скандинавию. А там катки не то что меньше, они холоднее. Всегда очень тяжело переходить с холодного катка на тёплый стадион. Мне кажется, качество льда было не совсем достаточным. Я видел, как ребята задыхались, было много технического брака. Это связано не с большими нагрузками, а с тем, что лёд был плохой. Я надеюсь, завтра он станет лучше, потому что подготовительный турнир – это тренировка и для судей, и для тех, кто заливает лёд, в общем, для всех служб, - отметил главный тренер "Салавата Юлаева" Игорь Захаркин. - Игра получалась местами неплохо, а местами она была недостаточно быстрой, недостаточно структурированной, особенно в зоне обороны. Что было хорошо, мы увидели сегодня, как защитники подключаются в атаку, атаки были сложно конструктивными. Людям нравится такой хоккей. Достаточно хороша была реализация.

Сегодня матч на льду "Уфа-арены" юлаевцы сыграют с новокузнецким «Металлургом». Начало в 19 часов.

#Новости#Спорт#Денис Объедкин
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