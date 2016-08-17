В Уфе стартовал хоккейный Кубок Башкирии

- Это была первая игра на большом катке после поездки в Скандинавию. А там катки не то что меньше, они холоднее. Всегда очень тяжело переходить с холодного катка на тёплый стадион. Мне кажется, качество льда было не совсем достаточным. Я видел, как ребята задыхались, было много технического брака. Это связано не с большими нагрузками, а с тем, что лёд был плохой. Я надеюсь, завтра он станет лучше, потому что подготовительный турнир – это тренировка и для судей, и для тех, кто заливает лёд, в общем, для всех служб, - отметил главный тренер "Салавата Юлаева" Игорь Захаркин. - Игра получалась местами неплохо, а местами она была недостаточно быстрой, недостаточно структурированной, особенно в зоне обороны. Что было хорошо, мы увидели сегодня, как защитники подключаются в атаку, атаки были сложно конструктивными. Людям нравится такой хоккей. Достаточно хороша была реализация.