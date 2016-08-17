В Уфе гости из Ижевска покажут интерактивный спектакль

20 августа в Уфе с 17:00 до 19:00 пройдет третий фестиваль уличных театров «Арт-Планета». На фестивале ожидаются гости из Ижевска «3 Ко», которые представят интерактивную постановку «Киндер-club». Это будет представление, в котором зрители смогу принять непосредственное участие и даже влиять на исход этой клоунады, граничащей с фарсом.