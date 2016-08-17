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В Уфе гости из Ижевска покажут интерактивный спектакль

17 августа 2016, 11:03
Фестиваль уличных спектаклей пройдет в эту субботу.

20 августа в Уфе с 17:00 до 19:00 пройдет третий фестиваль уличных театров «Арт-Планета». На фестивале ожидаются гости из Ижевска «3 Ко», которые представят интерактивную постановку «Киндер-club». Это будет представление, в котором зрители смогу принять непосредственное участие и даже влиять на исход этой клоунады, граничащей с фарсом.

Также выступят и уфимские коллективы – клоун-студия «Чародей» и волшебное шоу мыльных пузырей от Юлианны.

Представления пройдут на втором уровне ТРЦ «Планета» в зоне фудкорта. Вход бесплатный.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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