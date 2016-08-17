В Башкирии при строительстве теплотрассы обнаружены человеческие кости

В Уфе при раскопке грунта для замены труб теплотрассы между домами 25 и 27/1 по улице Рихарда Зорге обнаружены человеческие кости, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по РБ. Всего нашли восемь фрагментов скелетированных останков. В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка.