СМИ: Правительство не будет продавать «Башнефть» в этом году

- Во-первых, действительно задумались после получения заявок, надо ли продавать всю компанию на таком низком рынке. Во-вторых, есть еще 19,5% «Роснефти» и акции других компаний, которые можно продать. В-третьих, сыграло письмо губернатора Башкирии Рустэма Хамитова, который предложил повременить с приватизацией,— поясняет источник издания. По его словам, решение правительства уже согласовано с президентом Владимиром Путиным.