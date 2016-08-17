СМИ: Правительство не будет продавать «Башнефть» в этом году

Правительство в этом году не будет продавать 60,2% обыкновенных акций (50,1% от уставного капитала) «Башнефти», пишет РБК со ссылкой на федерального чиновника, близкого к правительству.
Есть указание приостановить подготовку всех документов по сделке, — сообщил собеседник издания.
В пресс-службе премьер-министра Дмитрия Медведева эту информацию подтвердили.
- По решению председателя правительства приватизацию перенесли на более поздний срок, - сказала пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова.
В настоящее время озвучиваются три причины, по которым правительство приняло такое решение.
- Во-первых, действительно задумались после получения заявок, надо ли продавать всю компанию на таком низком рынке. Во-вторых, есть еще 19,5% «Роснефти» и акции других компаний, которые можно продать. В-третьих, сыграло письмо губернатора Башкирии Рустэма Хамитова, который предложил повременить с приватизацией,— поясняет источник издания. По его словам, решение правительства уже согласовано с президентом Владимиром Путиным.
В пресс-службе главы администрации Башкирии подтвердили, что Рустэм Хамитов обращался к федеральным властям с предложением перенести приватизацию госпакета.
Глава республики Рустэм Хамитов написал Владимиру Путину письмо, в котором просил не приватизировать в этом году «Башнефть» или снизить госдолю до 25%, чтобы компания продолжала выполнять социальные обязательства перед республикой. Правительство Башкирии владеет 25% «Башнефти» и не собиралось ее продавать вместе с долей федерального правительства
Глава Башкирии Рустэм Хамитов поддержал решение правительства о переносе приватизации госпакета акций «Башнефти» на более поздний срок, сообщили в пресс-службе главы республики.
Рустэм Хамитов выразил мнение, что данное решение даст возможность «более взвешенно подойти к вопросам приватизации одной из крупнейших нефтяных компаний, в том числе с учетом интересов Республики Башкортостан».
Ранее сообщалось, что сделка запланирована на сентябрь-октябрь этого года.
E&Y по заказу «ВТБ Капитала» (организатор сделки) оценила долю государства в «Башнефти» в 297–315 млрд руб. Заявки на участие подали «Роснефть», ЛУКОЙЛ, Независимая нефтегазовая компания, фонд «Энергия», Антипинский НПЗ, РФПИ, «Татнефть» и «Татнефтегаз».