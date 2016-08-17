Рустэм Хамитов готов поставить пару ульев у себя в администрации

- Они, конечно, абсолютно вам не конкуренты. Это моё личное мнение. И мы пытаемся доказать всем нашим коллегам, от которых зависит голосование, отдать предпочтение России, Башкирии. Башкирия и так является лидером пчеловодства России. Нас очень тронула инициатива Главы Башкирии. У вас уделяется колоссальное внимание отрасли, - отметил Бутов. - Проведение конгресса позволит привлечь внимание к тому, что пчела играет огромную роль в сохранении флоры и фауны. Также она даёт такие продукты, которые широко используются в профилактике и лечении многих заболеваний. У Башкирии есть все шансы на проведение конгресса.