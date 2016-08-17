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Рустэм Хамитов готов поставить пару ульев у себя в администрации

17 августа 2016, 11:02
Глава Башкирии сказал об этом президенту Международной федерации пчеловодческих ассоциаций «Апимондия» Филипу МакКейбу.

Уфа претендует на проведение в 2021 году Международного конгресса «Апимондии». Об этом на встрече с президентом Международной федерации пчеловодческих ассоциаций «Апимондия» Филипом МакКейбом заявил глава региона Рустэм Хамитов.

- Бренд «Башкирский мёд» широко известен в нашей стране. Многие жители республики занимаются пчеловодством. Например, занимались пчеловодством мои близкие родственники: дедушка с бабушкой, родители. Мы с детства росли в окружении пчёл, ульев, работали на этих пасеках, - рассказал Рустэм Хамитов зарубежному гостю. - Сейчас нам надо готовиться к проведению мероприятий, связанных с подготовкой к «Апимондии». У нас очень хорошая материальная база. Мы можем принять значительное количество гостей. У нас есть хорошие отели, залы, возможности для организации таких мероприятий. Для нас принципиально важно получить это мероприятие.

Глава Башкирии также отметил, что республика примет новую программу по развитию пчеловодства и окажет господдержку пчеловодам. По словам Хамитова, желание Башкирии провести «Апимондию» поддержал и президент России, который сказал, что такое мероприятие можно провести только в Уфе.

- В данный момент во всём мире наблюдается тенденция снижения количества пчёл. Я был рад сегодня услышать, что у вас есть большие планы по увеличению пчелосемей на 30 процентов. – отметил господин МакКейб. - Сейчас есть модная тенденция среди лидеров различных стран иметь один или два улья у себя в штаб-квартире. Может быть, когда мы приедем в следующем году, у вас тоже будет пара ульев.

Глава Башкирии в ответ на это сказал зарубежному гостю, что можно поставить ульи в администрации уже через два дня. Возможно, это была просто шутка. Президент Российского национального союза пчеловодов Арнольд Бутов рассказал журналистам, что на проведение «Апимондии» претендуют около четырёх стран.

- Они, конечно, абсолютно вам не конкуренты. Это моё личное мнение. И мы пытаемся доказать всем нашим коллегам, от которых зависит голосование, отдать предпочтение России, Башкирии. Башкирия и так является лидером пчеловодства России. Нас очень тронула инициатива Главы Башкирии. У вас уделяется колоссальное внимание отрасли, - отметил Бутов. - Проведение конгресса позволит привлечь внимание к тому, что пчела играет огромную роль в сохранении флоры и фауны. Также она даёт такие продукты, которые широко используются в профилактике и лечении многих заболеваний. У Башкирии есть все шансы на проведение конгресса.

Справка:

Международный комитет конгрессов по пчеловодству был создан в 1893 году, а первый Международный конгресс по пчеловодству прошёл в 1897 году в Брюсселе. Международная федерация пчеловодческих ассоциаций «Апимондия» была основана в 1949 году во времяXIII Международного конгресса по пчеловодству в Амстердаме. Основная задача организации – содействовать научному, техническому и экономическому развитию пчеловодства во всех странах. СССР вступил в «Апимондию» в 1954 году, когда делегация СССР впервые посетила Международный конгресс пчеловодов в Копенгагене. В 1971 году XXIII Международный конгресс проходил в Москве. Членами «Апимондии» от России являются Министерство сельского хозяйства РФ и Российский союз пчеловодов.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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