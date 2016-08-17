Политические партии Башкирии отчитались за полученные ими деньги

Во втором квартале этого года на счета зарегистрированных в Башкирии отделений политических партий поступило 55,07 млн руб, следует из данных Центральной избирательной комиссии Башкирии.
Наибольшее финансирование — 48,57 млн руб - получило региональное отделение партии «Единая Россия». 31,67 млн руб из этих средств перечислено из центрального комитета, еще 15,8 млн руб - пожертвования от юридических лиц и 1,1 млн руб - вступительные и членские взносы. Потратила партия за этот период 47,98 млн руб, в том числе 20,8 млн руб - на содержание региональных отделений, 17,65 млн руб - на публичные мероприятия, 9,27 млн руб - на пропагандистскую деятельность.
На втором месте по финансам оказалась КПРФ. Партия получила во втором квартале 5,51 млн руб, 5,1 млн руб из которых перечислено из центрального комитета, еще 370 тыс руб. - вступительные и членские взносы, 3 тыс руб. - пожертвования от физических лиц. Потратила партия в этот период больше, чем получила — 7,79 млн руб: 3,16 млн руб - на содержание региональных отделений, 2,71 млн руб - на публичные мероприятия, 1,64 млн руб — на пропагандистскую деятельность.
Региональное отделение ЛДПР получило всего 415,64 тыс руб. Все эти средства получены от центрального аппарата. Потратила партия 490,54 тыс руб. 160 тыс руб. ушло на содержание региональных отделений, 330 тыс руб - на пропагандистскую деятельность.
188,4 тыс руб. получило отделение партии «Яблоко». Центральный аппарат партии перечислил 170,7 тыс руб, еще 17,7 тыс руб - пожертвования от физических лиц. Потратила партия 188,26 тыс руб, в том числе на содержание региональных отделений выделено 136,5 тыс руб, 16 тыс руб - на публичные мероприятия, 23,57 тыс руб - на пропагандистскую деятельность.
Чуть меньше «Яблока» получили финансирование «Патриоты России». Во втором квартале на их счет перечислено 187,6 тыс руб. Все эти средства — вливание из центрального аппарата партии. Потратила партия 194,27 тыс руб. Все средства пошли на содержание региональных отделений.
Региональное отделение «Справедливой России» получило финансирование в размере 165,6 тыс руб. Все средства - из центрального аппарата. Потратила партия все, что получила, на содержание региональных отделений.
«Гражданская платформа» получила 30 тыс руб от центрального аппарата. Потратила 34,8 тыс руб, в том числе 30 тыс руб - на содержание региональных отделений и 4,88 тыс руб - на «другие не запрещенные законом расходы».
Также во втором квартале получило финансирование в размере 4,8 тыс руб из центрального аппарата региональное отделение партии «Защитники Отечества». Все эти деньги потрачены на «другие не запрещенные законом расходы».
Остальные 47 региональных отделений партий финансирования не получили.