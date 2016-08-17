Политические партии Башкирии отчитались за полученные ими деньги

На втором месте по финансам оказалась КПРФ. Партия получила во втором квартале 5,51 млн руб, 5,1 млн руб из которых перечислено из центрального комитета, еще 370 тыс руб. - вступительные и членские взносы, 3 тыс руб. - пожертвования от физических лиц. Потратила партия в этот период больше, чем получила — 7,79 млн руб: 3,16 млн руб - на содержание региональных отделений, 2,71 млн руб - на публичные мероприятия, 1,64 млн руб — на пропагандистскую деятельность.