Олимпийцы Тимур Сафин и Артур Ахматхузин помогли уфицам сделать селфи

Сегодня, 17 августа, победители Олимпиады в Рио-де-Жанейро из Башкирии встретились с фанатами спорта. Молодые спортсмены раздали календарики детям и устроили автографсессию.
Перед тем, как олимпийские чемпионы по фехтованию прибыли на место встречи, дети, которые их ждали, усердно репетировали - и несколько раз громко прокричали: "Молодцы!" и "Поздравляем!". После того, как Тимур Сафин и Артур Ахматхузин под крики и аплодисменты вышли из автомобиля, их сразу же окружили поклонники самого разного возраста.
Желающих сделать селфи с олимпийскими чемпионами не было отбоя.
Как нам рассказали девочки, они целое утро готовились к встрече со спортсменами, каждая из них надела самые лучшие и красивые наряды.Мальчишки ждали встречи с победителями не меньше них. Некоторые, узнав о встрече золотых медалистов с уфимцами, специально приехали, чтобы с ними сфотографироваться.