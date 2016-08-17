Олимпийцы Тимур Сафин и Артур Ахматхузин помогли уфицам сделать селфи

Перед тем, как олимпийские чемпионы по фехтованию прибыли на место встречи, дети, которые их ждали, усердно репетировали - и несколько раз громко прокричали: "Молодцы!" и "Поздравляем!". После того, как Тимур Сафин и Артур Ахматхузин под крики и аплодисменты вышли из автомобиля, их сразу же окружили поклонники самого разного возраста.