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Олимпийцы Тимур Сафин и Артур Ахматхузин помогли уфицам сделать селфи

17 августа 2016, 15:56
Золотые медалисты Олимпиады в Рио-де-Жанейро прокатились по городу и пообщались с поклонниками спорта.

Сегодня, 17 августа, победители Олимпиады в Рио-де-Жанейро из Башкирии встретились с фанатами спорта. Молодые спортсмены раздали календарики детям и устроили автографсессию.

Перед тем, как олимпийские чемпионы по фехтованию прибыли на место встречи, дети, которые их ждали, усердно репетировали - и несколько раз громко прокричали: "Молодцы!" и "Поздравляем!". После того, как Тимур Сафин и Артур Ахматхузин под крики и аплодисменты вышли из автомобиля, их сразу же окружили поклонники самого разного возраста.

Желающих сделать селфи с олимпийскими чемпионами не было отбоя.

Как нам рассказали девочки, они целое утро готовились к встрече со спортсменами, каждая из них надела самые лучшие и красивые наряды.Мальчишки ждали встречи с победителями не меньше них. Некоторые, узнав о встрече золотых медалистов с уфимцами, специально приехали, чтобы с ними сфотографироваться.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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