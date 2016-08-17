Константин Толкачев: « Депутаты Госсобрания полностью поддерживают позицию главы Башкирии»

- «Башнефть» – один из главных брендов Башкортостана и населению не безразлично, что происходит с предприятием. Это ведущий налогоплательщик республики, и любые изменения политики в отношении компании затрагивают интересы бюджета и, как следствие, всех жителей республики, - написал сегодня спикер парламента Башкирии Константин Толкачев на своей странице в Facebook.