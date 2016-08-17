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Константин Толкачев: « Депутаты Госсобрания полностью поддерживают позицию главы Башкирии»

17 августа 2016, 18:15
По его мнению, сейчас не та ситуация, когда необходимо избавляться от предприятий с высокими показателями рентабельности.

- «Башнефть» – один из главных брендов Башкортостана и населению не безразлично, что происходит с предприятием. Это ведущий налогоплательщик республики, и любые изменения политики в отношении компании затрагивают интересы бюджета и, как следствие, всех жителей республики, - написал сегодня спикер парламента Башкирии Константин Толкачев на своей странице в Facebook.

- Депутаты Госсобрания полностью поддерживают позицию главы республики относительно приватизации «Башнефти». Сейчас не та ситуация, когда необходимо избавляться от предприятий с высокими показателями рентабельности. Тем более, что имеются и другие источники пополнения российского бюджета, - заключил он.

Напомним, что вчера, 16 августа, стало известно о том, что правительство в этом году не будет продавать 60,2% обыкновенных акций (50,1% от уставного капитала) «Башнефти».

Ранее глава республики Рустэм Хамитов написал Владимиру Путину письмо, в котором просил не приватизировать в этом году «Башнефть» или снизить госдолю до 25%, чтобы компания продолжала выполнять социальные обязательства перед республикой.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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