Константин Толкачев: « Депутаты Госсобрания полностью поддерживают позицию главы Башкирии»

- «Башнефть» – один из главных брендов Башкортостана и населению не безразлично, что происходит с предприятием. Это ведущий налогоплательщик республики, и любые изменения политики в отношении компании затрагивают интересы бюджета и, как следствие, всех жителей республики, - написал сегодня спикер парламента Башкирии Константин Толкачев на своей странице в Facebook.
- Депутаты Госсобрания полностью поддерживают позицию главы республики относительно приватизации «Башнефти». Сейчас не та ситуация, когда необходимо избавляться от предприятий с высокими показателями рентабельности. Тем более, что имеются и другие источники пополнения российского бюджета, - заключил он.
Напомним, что вчера, 16 августа, стало известно о том, что правительство в этом году не будет продавать 60,2% обыкновенных акций (50,1% от уставного капитала) «Башнефти».
Ранее глава республики Рустэм Хамитов написал Владимиру Путину письмо, в котором просил не приватизировать в этом году «Башнефть» или снизить госдолю до 25%, чтобы компания продолжала выполнять социальные обязательства перед республикой.