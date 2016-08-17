Александр Филиппов: Застройщики пытаются уйти от исков дольщиков

– С конца 2015 года мы пытались донести до представителей застройщика схему правильного оформления земли, - заявил Александр Филиппов, - однако, вместо конструктивных действий, те предпочли судиться и поднимать волнения среди дольщиков, обвиняя администрацию вообще и меня лично во всех просрочках. Если бы не столь неконструктивная позиция застройщика, то еще в 2015 году все документы были бы оформлены в рабочем порядке. Разумеется, я могу только предполагать, но исходя из сформировавшейся судебной практики, дольщики сейчас гораздо активнее отстаивают свои права в судах, в том числе, наказывая застройщиков за срывы сроков сдачи объектов. А часть объектов, о которых идет речь, должна была быть сдана еще в 2012 году. Взыскиваемые суммы неустоек весьма значительны, речь идет о суммах порядка миллиона за каждую квартиру. А таких квартир там не одна и даже не сто, так что могу предположить, что, создавая искусственные сложности самим себе, застройщики пытаются уйти от возможных исков своих дольщиков и связанных с этими исками потерь в сотни миллионов рублей. Недаром застройщик уже рассылает письма дольщикам с просьбой отнестись с пониманием к задержкам сдачи объектов, так как всему виной администрация.