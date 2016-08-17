Александр Филиппов: Застройщики пытаются уйти от исков дольщиков

На днях в СМИ появилось несколько критических материалов о конфликте администрации Уфы с застройщиками, в том числе и микрорайона «Серебряный ручей». Портал Proufu.ru опубликовал открытое письмо директора компаний «Крона» и «Служба заказчика» Лилианы Сафаровой президенту страны Владимиру Путину. Примечательно, что оно появилось в СМИ спустя буквально несколько дней после того, как мэрия официально объявила о том, что продлила договор аренды застройщику микрорайона.
О якобы незаконных действиях администрации Уфы также рассказал российский журналист Андрей Караулов в своей передаче «Момент истины». На сайте программе кроме того вчера появилась критическая статья на эту же тему. Суть всех вышеперечисленных материалов сводилась к критике первого замглавы администрации Уфы Александра Филиппова. Авторы материалов утверждают, что он чинит многочисленные препятствия городским застройщикам и действуют вопреки законам. В связи с этим «Медиакорсеть» попросила господина Филиппова прокомментировать ситуацию. По его мнению, причиной подобных публикаций могут стать сами застройщики, которые пытаются уйти от судебных исков за срывы сдачи объектов.
– С конца 2015 года мы пытались донести до представителей застройщика схему правильного оформления земли, - заявил Александр Филиппов, - однако, вместо конструктивных действий, те предпочли судиться и поднимать волнения среди дольщиков, обвиняя администрацию вообще и меня лично во всех просрочках. Если бы не столь неконструктивная позиция застройщика, то еще в 2015 году все документы были бы оформлены в рабочем порядке. Разумеется, я могу только предполагать, но исходя из сформировавшейся судебной практики, дольщики сейчас гораздо активнее отстаивают свои права в судах, в том числе, наказывая застройщиков за срывы сроков сдачи объектов. А часть объектов, о которых идет речь, должна была быть сдана еще в 2012 году. Взыскиваемые суммы неустоек весьма значительны, речь идет о суммах порядка миллиона за каждую квартиру. А таких квартир там не одна и даже не сто, так что могу предположить, что, создавая искусственные сложности самим себе, застройщики пытаются уйти от возможных исков своих дольщиков и связанных с этими исками потерь в сотни миллионов рублей. Недаром застройщик уже рассылает письма дольщикам с просьбой отнестись с пониманием к задержкам сдачи объектов, так как всему виной администрация.
Ранее интернет-ресурс bashmedia.ru сообщил о том, что Александр Филиппов в ответ на обвинения Владислава Никитина в передаче Андрея Караулова «Момент истины» намерен обратиться в суд за защитой деловой репутации.
- Да, передачу мне уже показали. Могу только выразить удивление, каким образом, на федеральном телеканале смогла выйти в эфир информация столь далекая от действительности, - заявил «Башмедиа» г-н Филиппов. - В настоящее время мы готовим письмо к руководству телеканала и авторам передачи с информацией о том, что озвученные в ходе передачи господином Никитиным данные, являются абсолютно лживыми. Это мы без проблем подтвердим приложением соответствующих документов и решений судов. Ну и, разумеется, готовим обращение в суд к самому господину Никитину о распространении клеветы с использованием СМИ.