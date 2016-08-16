mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В частном секторе в центре Уфы произошёл пожар

16 августа 2016, 12:59
Пожарным удалось локализовать возгорание до того, как огонь перекинулся на соседние дома.

Пожар произошёл в в Уфе в частном секторе за продуктовым рынком на улице Пушкина. Возгорание началось около полудня в надворных постройках по адресу Горная, дом, 6.

Буквально в считанные минуты огонь охватил несколько сараев. Когда на место прибыли пожарные, языки пламени вплотную приблизились к жилому дому, поэтому пришлось заливать водой не только сам очаг возгорания, но и дом.

По информации регионального управления МЧС, сообщение о пожаре поступило в 11:30. В результате пожара погибших и пострадавших нет.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44