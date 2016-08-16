В частном секторе в центре Уфы произошёл пожар

Пожар произошёл в в Уфе в частном секторе за продуктовым рынком на улице Пушкина. Возгорание началось около полудня в надворных постройках по адресу Горная, дом, 6.
Буквально в считанные минуты огонь охватил несколько сараев. Когда на место прибыли пожарные, языки пламени вплотную приблизились к жилому дому, поэтому пришлось заливать водой не только сам очаг возгорания, но и дом.
По информации регионального управления МЧС, сообщение о пожаре поступило в 11:30. В результате пожара погибших и пострадавших нет.