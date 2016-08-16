В Башкирии мужчина сядет на 3,5 года за хранение конопли

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры республики, в сентябре 2015 года Исаков собрал в Салавате около железнодорожной станции полкилограмма дикорастущей конопли. Полицейские задержали его и изъяли наркотики. Ранее преступника уже судили за кражу и разбой.