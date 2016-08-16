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В Башкирии мужчина сядет на 3,5 года за хранение конопли

16 августа 2016, 16:38
Он собрал полкилограмма дикорастущего растения.

37-летний Виктор Исаков приговорен Салаватским городским судом к 3,5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за незаконное приобретение и хранение наркотиков. При этом осужденный подавал на апелляцию, но Верховный суд доводы отклонил и оставил приговор в силе.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры республики, в сентябре 2015 года Исаков собрал в Салавате около железнодорожной станции полкилограмма дикорастущей конопли. Полицейские задержали его и изъяли наркотики. Ранее преступника уже судили за кражу и разбой.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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