В Башкирии мужчина сядет на 3,5 года за хранение конопли

37-летний Виктор Исаков приговорен Салаватским городским судом к 3,5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за незаконное приобретение и хранение наркотиков. При этом осужденный подавал на апелляцию, но Верховный суд доводы отклонил и оставил приговор в силе.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры республики, в сентябре 2015 года Исаков собрал в Салавате около железнодорожной станции полкилограмма дикорастущей конопли. Полицейские задержали его и изъяли наркотики. Ранее преступника уже судили за кражу и разбой.