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В Башкирии депутата Курултая осудили за ДТП с летальным исходом

16 августа 2016, 12:42
Назначенный приговор еще не вступил в силу.

Суд рассмотрел уголовное дело депутата Курултая Михаила Васильева, обвиняемого по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

В пресс-службе Гафурийского межрайонного суда сообщили, что 3 января 2014 года Михаил Васильев ехал по дороге Аургазинского района Башкирии, потерял контроль за автомобилем и выехал на обочину на высокой скорости, столкнувшись с грузовиком. В результате столкновения пассажир легкового автомобиля умер от травм. Надо сказать, что случай произошел в условиях ограниченной видимости в темное время суток при плохих погодных условиях.

Михаил Васильев не признал вину в совершении преступления. Суд назначил наказание в виде двух лет лишения свободы с лишением прав управления транспортом на один год. Основное наказание (лишение свободы) назначено условно с испытательным сроком на два года. Васильева освободили от основного наказания и сняли судимость на основании постановления правительства России «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

Михаил Васильев - член фракции Всероссийской политической партии «Единая Россия», генеральный директор ООО Торгово-Промышленная Компания «Гарант», лауреат проекта «Кадровый резерв – Профессиональная команда страны». Избирался депутатом Совета городского округа город Салават Республики Башкортостан первого, второго, третьего созывов.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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