В Башкирии депутата Курултая осудили за ДТП с летальным исходом

Михаил Васильев не признал вину в совершении преступления. Суд назначил наказание в виде двух лет лишения свободы с лишением прав управления транспортом на один год. Основное наказание (лишение свободы) назначено условно с испытательным сроком на два года. Васильева освободили от основного наказания и сняли судимость на основании постановления правительства России «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».