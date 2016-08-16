Уфа осталась без «Победы»

- Я летала «Победой» из Уфы в Москву в мае этого года. Стойка регистрации на рейсы этой компании в аэропорту Уфы одна, и очередь очень большая. Когда я отстояла всю очередь, выяснилось, что дамскую сумочку, которую я всегда беру в качестве ручной клади, в «Победе» с собой взять можно только за две тысячи рублей, - рассказывает Вероника Симонова. - Либо надо отдать в багаж. Мне пришлось буквально запрессовывать сумку в чемодан подруги, потому что в мой она не лезла совсем. Все это на глазах сотни других пассажиров, потом пришлось снова вставать в очередь. Стоит отметить, что из тех, кто тоже регистрировался на этот рейс, примерно у пяти человек возникла такая же проблема.