Уфа осталась без «Победы»

«Наконец-то», - именно так прокомментировали пользователи социальных сетей новость о том, что печально известный лоукостер больше не будет летать в аэропорт Уфы. Другие комментаторы более многословны: «Ну и правильно, лучше пусть уступят место нормальным авиакомпаниям».
Лоукостер «Победа» на российском рынке появился осенью 2014 года, рейсы в Уфу осуществляются с весны 2015 года. Прошло чуть больше года, но за столь короткий срок бюджетный перевозчик получил целый ворох недовольных отзывов.
- Я летала «Победой» из Уфы в Москву в мае этого года. Стойка регистрации на рейсы этой компании в аэропорту Уфы одна, и очередь очень большая. Когда я отстояла всю очередь, выяснилось, что дамскую сумочку, которую я всегда беру в качестве ручной клади, в «Победе» с собой взять можно только за две тысячи рублей, - рассказывает Вероника Симонова. - Либо надо отдать в багаж. Мне пришлось буквально запрессовывать сумку в чемодан подруги, потому что в мой она не лезла совсем. Все это на глазах сотни других пассажиров, потом пришлось снова вставать в очередь. Стоит отметить, что из тех, кто тоже регистрировался на этот рейс, примерно у пяти человек возникла такая же проблема.
Большая часть негативных отзывов касается именно провоза багажа, в авиакомпании за этим следят строго. Также пассажиры были недовольны отсутствием напитков и питания на борту, при этом проносить что-то своё в самолёт запрещено. Но эту проблему решил Ространснадзор, обязав перевозчика кормить пассажиров.
Мы попытались понять, стоит ли расстраиваться уфимцам, узнав новость об уходе лоукостера.
На популярном сайте покупки авиабилетов по дешевизне «Победа» находится на втором месте после Utair, но это базовая цена билета.
Если же рассчитать более детально, то перелёт получается еще дороже.
В качестве легенды возьмём следующую ситуацию. Мы летим в отпуск на две недели, багаж у нас небольшой – всего 15 килограмм, плюс ручная кладь.
В качестве ручной клади в салон можно пронести только дамскую сумочку или портфель, никаких спортивных сумок и рюкзаков. Чтобы взять в салон спортивную сумку, нужно брать дополнительную услугу за полторы тысячи рублей, бонусом получаем возможность выбрать место. Выбор места - опция в «Победе» очень значимая, потому что если вы летите вдвоём, то скорее всего вас разместят по разным частям самолёта.
Вес нашего багажа превышает 10 килограмм, поэтому придётся доплатить ещё тысячу. Итого: базовая стоимость билета 6629 рублей, плюс дополнительный пакет и место для багажа - получается 9129 рублей. Другой перевозчик предлагает билеты всего на 150 рублей дороже, чем базовая стоимость в «Победе». В эту сумму входят бесплатный выбор места, багаж до 23 килограмм и ручная кладь до 10 килограмм.
Вывод: летать «Победой» получается выгодно только, если вы летите один, без багажа, и готовы терпеть хамское отношение персонала. В остальных случаях лучше обратиться к другим перевозчикам.
И как итог, в Уфе вряд ли кто-то расстроится после ухода «Победы», а многие, наоборот, будут рады. Пусть летит.