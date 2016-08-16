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Олимпийские чемпионы Сафин и Ахматхузин вернулись в Уфу из Рио

16 августа 2016, 09:24
В аэропорту рапиристов встретили с теплом и радостью.

Сегодня ночью, 16 августа, в Уфу прилетели чемпионы Олимпиады в Рио – Тимур Сафин и Артур Ахматхузин, которые стали лучшими в среди рапиристов. В аэропорту их встречали с цветами, плакатами и криками «Поздравляем!» родственники, друзья и поклонники. Чемпионы искренне поблагодарили встречающих и поделились впечатлениями от победы.

- Я до сих пор нахожусь в эйфории, в таком эмоциональном пике, какой вообще может испытать спортсмен на соревнованиях, - поделился с тележурналистами БСТ Тимур Сафин.

Напомним, в командном первенстве ребята вместе с Алексеем Черемисиным выиграли финал у французов со счетом 45:41, а Тимур Сафин стал обладателем бронзы в личном турнире.

Сюжет телеканала БСТ:

#Новости#Спорт#Денис Объедкин
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