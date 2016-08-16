Олимпийские чемпионы Сафин и Ахматхузин вернулись в Уфу из Рио

Сегодня ночью, 16 августа, в Уфу прилетели чемпионы Олимпиады в Рио – Тимур Сафин и Артур Ахматхузин, которые стали лучшими в среди рапиристов. В аэропорту их встречали с цветами, плакатами и криками «Поздравляем!» родственники, друзья и поклонники. Чемпионы искренне поблагодарили встречающих и поделились впечатлениями от победы.