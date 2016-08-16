Ирек Ялалов: В Уфе не самые бедные люди не платят за квартиру

В Уфе 15 тысяч собственников квартир не платят за коммунальные услуги. Такие данные озвучил сегодня на оперативке глава администрации города Ирек Ялалов. Это около четырех процентов от общего числа владельцев квартир, однако в реальном отношении, как дал понять сити-менеджер, - это немалые деньги.
- За июль 50 миллионов недобрали, - привел данные Ялалов. - 15 тысяч человек вообще не платят ни копейки. Эти люди живут за счет системы, по-другому я не могу сказать. Представьте себе, что 15 тысяч покупателей в торговом центре зашли, набрали полную корзину продуктов и ушли, не заплатив. Возможно это? Конечно же, нет. Люди оплачивают свои кредиты, сотовую связь, например, а за коммунальные услуги не платят. Но бесплатно в этом мире ничего не бывает.
По мнению Ялалова, люди, которые не платят коммунальные услуги, - далеко не самые бедные.
- Не будем давать фамилии, но есть люди, которые не платят из принципа, - отметил он.