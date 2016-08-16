Ирек Ялалов: В Уфе не самые бедные люди не платят за квартиру

- За июль 50 миллионов недобрали, - привел данные Ялалов. - 15 тысяч человек вообще не платят ни копейки. Эти люди живут за счет системы, по-другому я не могу сказать. Представьте себе, что 15 тысяч покупателей в торговом центре зашли, набрали полную корзину продуктов и ушли, не заплатив. Возможно это? Конечно же, нет. Люди оплачивают свои кредиты, сотовую связь, например, а за коммунальные услуги не платят. Но бесплатно в этом мире ничего не бывает.