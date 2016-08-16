Депутаты решат, будут ли богатые и бедные платить налоги одинаково

В общем случае, по его мнению, введение прогрессивной шкалы носит позитивный характер, но не в случае текущего состояния российской экономики. Увеличивать налоговую нагрузку в период рецессии – не самая хорошая идея, а она будет расти. В конце концов, большинство людей, кто будет относится к категории, которая должна будет платить дополнительно 70% со сверхдоходов, найдут способ не платить налогов. И нагрузка ляжет на средний класс, говорит Вячеслав Георгиевский.