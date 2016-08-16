Депутаты решат, будут ли богатые и бедные платить налоги одинаково

Государственная Дума РФ этой осенью рассмотрит введение прогрессивной ставки по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ). Соответствующий законопроект, вносящий правки в главу 23 НК РФ, опубликован на официальном сайте Госдумы. Авторы законопроекта предлагают разделить налогоплательщиков на четыре группы, в зависимости от их годового дохода:
- если годовой доход человека составит 180 тыс руб в год (или 15 тыс руб в месяц), то ему не придется платить НДФЛ;
- если доход составит от 180 тыс руб до 2,4 млн руб - то ему предлагают установить ставку НДФЛ 13%;
- тем гражданам, чей доход составляет свыше 2,4 млн руб в год, предлагается ввести повышенную ставку - 30%;
- а людям, чей доход свыше 100 млн руб - применят ставку 70%.
Авторы законопроекта считают, что этот порядок должен существенно снизить налоговую нагрузку для большинства россиян.В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что сегодня увеличение собираемости налога происходит за счет менее обеспеченных граждан, что, по мнению депутатов, влечет за собой «неуклонное возрастание разрыва в доходах самых богатых и самых бедных слоев населения».
- Сегодня, согласно методике расчета децильного коэффициента, 10% наиболее обеспеченных граждан России в 16 раз богаче 10% наименее обеспеченных. Такой разрыв превышает максимально допустимые значения, рекомендованные ООН. Если учитывать скрытые доходы, незаконную предпринимательскую деятельность, коррупционное вымогательство, то разрыв может достигать 40 раз, -отмечается в пояснительной записке.
Депутаты считают, что новая система, которая успешно работает в Бразилии, Великобритании, Германии, Дании, США и других странах, позволит не прятать доходы налогоплательщиков, а будет способствовать росту поступлений в пенсионный и страховые фонды.
Если закон будет принят, то он вступит в силу с 1 января.
Эксперты считают, что эти изменения могут стать самым важным событием в истории налогообложения страны, однако депутаты выбрали не лучшее время для этого.
- Это ключевые изменения, возможно, даже самые важные в новейшей истории налогообложения нашей страны. Прогрессивная шкала налогообложения доходов физических лиц является не только выражением классовой борьбы, но и социальной направленностью политики государства. Хотя, возможно, в данном случае основной причиной является всего лишь дефицит бюджета, который планируется пополнить за счет сверхдоходов отдельных лиц, - отмечает парнер Юридического бюро «Замоскворечье» Дмитрий Шевченко.
Директор филиала "БКС Премьер" Вячеслав Георгиевский отмечает, что подобные инициативы только в 2015 году вносились несколько раз, но ни одна из них не дошла до голосования.
- В данном случае законопроект также выглядит исключительно популистским, поскольку внести изменения предлагается уже с 2016 года. За оставшееся время, даже если закон будет принят, нельзя будет подвести под него нормативную базу, - отмечает эксперт.
В общем случае, по его мнению, введение прогрессивной шкалы носит позитивный характер, но не в случае текущего состояния российской экономики. Увеличивать налоговую нагрузку в период рецессии – не самая хорошая идея, а она будет расти. В конце концов, большинство людей, кто будет относится к категории, которая должна будет платить дополнительно 70% со сверхдоходов, найдут способ не платить налогов. И нагрузка ляжет на средний класс, говорит Вячеслав Георгиевский.
Кроме того, прогрессивная шкала означает увеличение сложности администрирования. Люди должны будут заполнять налоговые декларации, а это увеличит нагрузку на всю систему. С этой точки зрения ситуация в России сейчас наоборот улучшается, и нет никаких причин делать хуже, считает эксперт.
Переход к прогрессивной шкале потребует большой работы многих ведомств, и сейчас точно не время для начала подобного процесса, заключает эксперт.