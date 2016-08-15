Жара в Башкирии: в августе трижды побит температурный рекорд

По данным Башгидромета, вчера, 14 августа в Башкирии в третий раз за августа был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха.
В прошедшее воскресенье столбик термометра на метеостанции Уфа-Дема поднялся до 34,2°С, на посту Уфа-ГМЦ было зарегистрировано 34,4°С, на метеостанции Уфа-АМСГ -33,7°С.
Ранее температурный максимум августа был отмечен в 2013 году — тогда температура воздуха повышалась до 32,4°С. Самым жарким днем августа стала пятница, 12 августа: в этот день максимальные температуры воздуха повышались по югу и западу республики до 36-37,1°С ( метеостанции Федоровка +36,0°С, Раевский +36,9°С, Мелеуз +37,1°С).