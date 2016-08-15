Жара в Башкирии: в августе трижды побит температурный рекорд

Ранее температурный максимум августа был отмечен в 2013 году — тогда температура воздуха повышалась до 32,4°С. Самым жарким днем августа стала пятница, 12 августа: в этот день максимальные температуры воздуха повышались по югу и западу республики до 36-37,1°С ( метеостанции Федоровка +36,0°С, Раевский +36,9°С, Мелеуз +37,1°С).