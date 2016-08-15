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Жара в Башкирии продержится еще три дня

15 августа 2016, 13:17
Температура воздуха прогреется до 35 градусов.

По данным Башгидромета, в ближайшие три дня температура воздуха прогреется до 35°С.

15 августа в регионе ожидаются кратковременные дожди и грозы, ветер юго-восточный, умеренный, местами ожидается шквалистое усиление до сильного. Температура воздуха ночью 15-20°С, днем — 29-34°С.

16 августа температура воздуха повысится: ночью до 16-21 °С, днем до 30-35°С. Также ожидаются небольшие дожди и грозы, ветер слабый, днем при грозах порывы до сильного.

17 августа сохранится жаркая погода: ночью — до 16-21 °С, днем — 30-35°С. Также ожидаются кратковременные дожди, ветер неустойчивый слабый.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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