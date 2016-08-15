Жара в Башкирии продержится еще три дня

По данным Башгидромета, в ближайшие три дня температура воздуха прогреется до 35°С.
15 августа в регионе ожидаются кратковременные дожди и грозы, ветер юго-восточный, умеренный, местами ожидается шквалистое усиление до сильного. Температура воздуха ночью 15-20°С, днем — 29-34°С.
16 августа температура воздуха повысится: ночью до 16-21 °С, днем до 30-35°С. Также ожидаются небольшие дожди и грозы, ветер слабый, днем при грозах порывы до сильного.
17 августа сохранится жаркая погода: ночью — до 16-21 °С, днем — 30-35°С. Также ожидаются кратковременные дожди, ветер неустойчивый слабый.