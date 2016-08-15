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В Уфу приедет главный пчеловод планеты

15 августа 2016, 09:34
Президент международной федерации пчеловодческих ассоциаций «Апимондия» Филипп Маккейб познакомится с Башкирией.

Представители «Апимондии» вместе с ее президентом Филиппом Маккейбом приедут в Уфу 16 августа в рамках продвижения заявки России на право проведения в Уфе 47 международного конгресса «Апимондия» в 2021 году.

Гости посетят Дом меда, БашНИИ апитерапии, Республиканский центр народной медицины и апитерапии и Республиканский конкурс юных пчеловодов. Также делегацию познакомят с уникальными древними традициями бортничества и вывезут в «Шульган-Таш». Маршрут делегации проложен через Уфимский, Архангельский и Иглинский районы. Визит завершится 19 августа.

По результатам визита станет понятно, насколько реально проведение в Уфе в 2021 году международного конгресса пчеловодов.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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