В Уфу приедет главный пчеловод планеты

Представители «Апимондии» вместе с ее президентом Филиппом Маккейбом приедут в Уфу 16 августа в рамках продвижения заявки России на право проведения в Уфе 47 международного конгресса «Апимондия» в 2021 году.
Гости посетят Дом меда, БашНИИ апитерапии, Республиканский центр народной медицины и апитерапии и Республиканский конкурс юных пчеловодов. Также делегацию познакомят с уникальными древними традициями бортничества и вывезут в «Шульган-Таш». Маршрут делегации проложен через Уфимский, Архангельский и Иглинский районы. Визит завершится 19 августа.
По результатам визита станет понятно, насколько реально проведение в Уфе в 2021 году международного конгресса пчеловодов.