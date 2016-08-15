В Башкирии женщина призналась, что привязывала дочь скотчем к кровати

40-летняя жительница Кумертау обратилась в июле в правоохранительные органы с явкой с повинной. Она рассказала, что пять дней подряд по ночам привязывала свою приемную дочь к кровати скотчем. Тем самым лишая ее свободы.
- По данному факту возбуждено уголовное дело поподозрению в совершении женщиной преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы), - сообщили в башкирском следкоме. - В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.