В Башкирии выдали 200 миллионов рублей просроченной зарплаты

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры республики, в связи с выявленными фактами нарушений трудового законодательства прокуроры возбудили более 680 дел об административных правонарушениях, направили в суды свыше 19 тысяч заявлений и внесли более 700 представлений за семь месяцев 2016 года.