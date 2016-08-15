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В Башкирии выдали 200 миллионов рублей просроченной зарплаты

15 августа 2016, 11:55
Работники получили свои деньги благодаря прокуратуре республики.

Благодаря деятельности прокуратуры предприятия Башкирии выплатили своим сотрудникам долги на сумму более 200 миллионов рублей с начала текущего года, сообщается на официальном сайте прокуратуры.

Так, республиканское издательство «Башкортостан» оставило 169 работников без 3,3 миллионов рублей зарплаты. После заседания межведомственной рабочей группы в прокуратуре вся сумма была выплачена. А Юрмашевский завод металлоконструкций выплатил рабочим долг в размере 2,2 миллионов рублей. Всего завод задолжал 328 рабочим 5,6 миллионов рублей.

Также было устранено множество нарушений, связанных с выплатой заработной платы в конверте. Так, директоры ООО «Уралнефтегазпромсервис» и ООО «СпецБетон» были оштрафованы за отсутствие трудовых договоров с 32 работниками.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры республики, в связи с выявленными фактами нарушений трудового законодательства прокуроры возбудили более 680 дел об административных правонарушениях, направили в суды свыше 19 тысяч заявлений и внесли более 700 представлений за семь месяцев 2016 года.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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