В Башкирии снизилась смертность людей старше 80-ти лет

За последние три года в Башкирии значительно уменьшилась смертность среди людей старше 80-ти лет. В данной возрастной категории показатель снизился с 12,2 до 6,8 процента. А в категории лиц старше 90% произошло снижение с 26,8 до 13,6 процента. Такие данные приводит пресс-служба правительства республики со ссылкой на министра здравоохранения Анвара Бакирова.