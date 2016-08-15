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В Башкирии снизилась смертность людей старше 80-ти лет

15 августа 2016, 15:17
В правительстве считают, что это связано с улучшением качества медпомощи.

За последние три года в Башкирии значительно уменьшилась смертность среди людей старше 80-ти лет. В данной возрастной категории показатель снизился с 12,2 до 6,8 процента. А в категории лиц старше 90% произошло снижение с 26,8 до 13,6 процента. Такие данные приводит пресс-служба правительства республики со ссылкой на министра здравоохранения Анвара Бакирова.

Региональные власти считают, что изменение статистики связано с улучшением качества медпомощи пожилым людям.

- В первом полугодии 2016 года осмотрено 68% ветеранов и 99% инвалидов и участников войны, - говорится в сообщении. - В дневных стационарах пролечено 3958 ветеранов, стационар на дому организован 6321 ветерану. Льготное лекарственное обеспечение инвалидов и участников войны проводится своевременно и в полном объеме.

Примечательно, что смертность в целом по всем категориям населения за последние три года растет. С 2013 по 2015 годы в Башкирии умерло 53,3,и 53,5 и более 54 тысяч человек соответственно.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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