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В Башкирии на выборах в Госдуму не будет самовыдвиженцев

15 августа 2016, 17:26
Ни один из одиннадцати человек не смог пройти этап регистрации.

На выборах в Госдуму в Башкирии не смог зарегистрироваться ни один самовыдвиженец. Об этом журналистам сообщил председатель Центризбиркома Башкирии Хайдар Валеев.

При этом один из них отказался от дальнейшей борьбы на стадии выдвижения, другой – после сдачи документов на регистрацию, остальным девятерым в регистрации отказано в связи с не предоставлением необходимых для регистрации документов.

- Из 11 кандидатов только один кандидат в реальности собирал подписи избирателей, остальные 10 даже не изготовили подписные листы, то есть изначально не собирались заниматься этим процессом, - отметила секретарь ЦИК Башкирии Марина Долматова. – Я понимаю, что собрать 15 тысяч подписей самовыдвиженцам очень сложно. Тем более когда у избирателей намного возросла политическая культура, и они не ставят свои подписи за кандидатов, которых они не знают

На сегодняшний день в шести одномандатных округах Башкирии зарегистрировано 50 кандидатов-одномандатников от 14 политических партий.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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