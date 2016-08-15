В Башкирии на выборах в Госдуму не будет самовыдвиженцев

На выборах в Госдуму в Башкирии не смог зарегистрироваться ни один самовыдвиженец. Об этом журналистам сообщил председатель Центризбиркома Башкирии Хайдар Валеев.
При этом один из них отказался от дальнейшей борьбы на стадии выдвижения, другой – после сдачи документов на регистрацию, остальным девятерым в регистрации отказано в связи с не предоставлением необходимых для регистрации документов.
- Из 11 кандидатов только один кандидат в реальности собирал подписи избирателей, остальные 10 даже не изготовили подписные листы, то есть изначально не собирались заниматься этим процессом, - отметила секретарь ЦИК Башкирии Марина Долматова. – Я понимаю, что собрать 15 тысяч подписей самовыдвиженцам очень сложно. Тем более когда у избирателей намного возросла политическая культура, и они не ставят свои подписи за кандидатов, которых они не знают
На сегодняшний день в шести одномандатных округах Башкирии зарегистрировано 50 кандидатов-одномандатников от 14 политических партий.