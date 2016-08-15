В Башкирии мошенник обманул студента за сто тысяч рублей

В Стерлитамаке 49-летнего Камиля Сангишева из Мелеузовского района обвинили в мошенничестве. Как считает следствие, в марте 2014 года студент УГНТУ познакомился с обвиняемым через одногруппника. Сангишев пообещал за 110 тысяч рублей перевести учащегося с коммерческого на бюджетное отделение, сообщив, что имеет связи с деканатом нефтяного вуза.
На самом деле мужчина никак не мог повлиять на решение и после получения суммы перестал отвечать на телефонные звонки и скрылся. Родители учащегося обратились в полицию.
- Обвиняемый не признал вину в совершении преступления. Сейчас уголовное дело направлено в Стерлитамакский городской суд, - сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.