В Башкирии мошенник обманул студента за сто тысяч рублей

В Стерлитамаке 49-летнего Камиля Сангишева из Мелеузовского района обвинили в мошенничестве. Как считает следствие, в марте 2014 года студент УГНТУ познакомился с обвиняемым через одногруппника. Сангишев пообещал за 110 тысяч рублей перевести учащегося с коммерческого на бюджетное отделение, сообщив, что имеет связи с деканатом нефтяного вуза.