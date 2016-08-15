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В Башкирии махинации председателя могут оставить село без урожая

15 августа 2016, 13:08
Жители деревни Краснокамского района остались без денег и техники, и поле в 1000 га может остаться неубранным.

В селе Шушнур Краснокамского района Башкирии разгорелся конфликт между пайщиками местного СПК «1 мая» и его бывшим руководителем. Сельчане обвиняют 60-летнего Гумара Гиниятова в том, что он незаконно передал всю сельхозтехнику частной фирме. Люди не получают денег от владения паями, зарплату и даже не могут убрать свой урожай. Помимо этого, из-за Гиниятова, как считают жители деревни, СПК потерял 11 миллионов рублей.

Сельхозтехника пропала из СПК этим летом. Когда сельчане начали разбираться, выяснилось, что Гиниятов передал ее в соседнюю деревню Нижняя Татья частной фирме «Агро-Мен». Параллельно работникам и владельцам паев перестали платить деньги. Конфликт нарастал несколько месяцев, но, когда встал вопрос о сборе урожая, их терпению пришел конец. В эту субботу, 13 августа, они провели собрание, на котором решили сменить председателя.

- Мы задавали ему все вопросы: о технике, о деньгах, ни на один он не ответил, - рассказал «Медиакорсети» новый председатель СПК "1 мая" Зайкат Лукманов. – Помимо этого выяснилось, что еще в конце апреля он написал заявление об увольнении, а первого августа подписал документ о своем увольнении. И все эти месяцы он работал главным инженером «Агро-Мена», куда передал всю нашу технику.

Возмущение сельчан подстегивает еще один факт: в 2011 году СПК, по их мнению, по вине Гиниятова, потерял около 11 миллионов рублей. Эти деньги кооператив получил от «Башнефти» в качестве возмещения убытков за изъятие земли под строительство нефтепровода. Гиниятов же без согласия членов правления СПК перечислил деньги в некоммерческий союз «Дружба».

- Союз этот – аффилированная структура, был создан специально, чтобы «увести» эти деньги, - пояснил «Медиакорсети» Лукманов. – Никакого наказания за это Гиниятов не понес, дело было закрыто с формулировкой «в связи с отсутствием состава преступления и корыстного интереса». Где сейчас эти деньги, никто нам сказать не может.

Что делать сейчас, сельчанам непонятно. Нет ни техники, ни денег. А новоизбранный председатель Зайкат Лукманов не может приступить к своим обязанностям. По его словам, Гиниятов и человек, которого он хотел оставить как своего преемника, не дают ему ни печати, ни документов. Сейчас члены СПК обратились в прокуратуру и полицию, но ответа пока нет.

- Мы надеемся на оперативные действия, хотим, чтобы нам хотя бы срочно вернули технику, - говорит Лукманов. – Если этого не произойдет, мы потеряем более тысячи гектар урожая зерновых. Времени осталось максимум полторы недели.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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