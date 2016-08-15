В Башкирии махинации председателя могут оставить село без урожая

Что делать сейчас, сельчанам непонятно. Нет ни техники, ни денег. А новоизбранный председатель Зайкат Лукманов не может приступить к своим обязанностям. По его словам, Гиниятов и человек, которого он хотел оставить как своего преемника, не дают ему ни печати, ни документов. Сейчас члены СПК обратились в прокуратуру и полицию, но ответа пока нет.