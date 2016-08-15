В Башкирии КПРФ выступила против «закона Яровой»

- Как показывают встречи с людьми, - активность избирателей в этом году намного выше. Однако у людей остается недоверие к избирательным комиссиям, они по-прежнему не верят, что выборы будут честными и справедливыми. Однако 18 сентября нам всем надо проявить свою активную гражданскую позицию, а не сидеть дома и сетовать на то, что опять выбрали не тех, - подчеркнул в разговоре с Медиакорсетью первый секретарь Башкирского рескома КПРФ Юнир Кутлугужин. - Одна из наших главных задач - сохранить те голоса, которые были поданы за ту или иную партию или кандидата-одномандатника. Вселяет надежду, что избиратели все-таки верят, что призыв президента страны Владимира Путина будет услышан. Мы, члены КПРФ, призываем население Башкирии прийти на выборы и определить будущее нашей страны, будущее детей. Мы будем бороться за чистые выборы и надеемся победить.