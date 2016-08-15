В Башкирии КПРФ выступила против «закона Яровой»

Площадь перед ДК «Химик» встретила нас советскими песнями и красными флагами и транспарантами. Что удивило, здесь были представители разных поколений. Похоже, досужие разговоры о том, что КПРФ - партия для пенсионеров, уходят в прошлое. Молодые ребята, которых было среди собравшихся более двух десятков, активно поддерживали выступающих.
Люди пришли, чтобы выразить свое отношение к так называемому «пакету Яровой». Эти законы, разработанные депутатом от «Единой России» Ириной Яровой совместно с главой комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктором Озеровым, были приняты Госдумой 24 июня. Документ вносит поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, а также в 10 отдельных законов. В частности, операторов связи, а также владельцев мессенджеров и социальных сетей обязали хранить всю информацию о содержании разговоров и переписке пользователей в течение полугода. Это значительно повысит стоимость связи - как мобильной, так и интернета, говорили на митинге.
- Помните, сколько стоила минута разговора по мобильному телефону 15 лет назад? Помните, как мы торопились сказать все важное за секунды? Как планировали отдельную статью бюджета на связь? – сказал, выступая на митинге первый секретарь Башкирского рескома КПРФ, кандидат в депутаты Госдумы РФ Юнир Кутлугужин. - Эти времена могут вернуться, а ваши конституционные права могут быть ограничены. Мы заявляем решительный протест.
Хотя, как сказал Юнир Кутлугужин, власть в стране и без новых законопроектов продолжает нарушать конституцию. Коммунистов до глубины души возмутило, что Центризбирком России без внятных на то оснований взял и исключил из федерального списка партии КПРФ на выборах в Госдуму секретаря ЦК этой партии Сергея Обухова. А в Тверской области местный ЦИК не допустил до выборов на пост губернатора этого региона руководителя юридической службы ЦК КПРФ Вадима Соловьева.
- Причины снятия с выборов наших товарищей буквально «высосаны из пальца», - отметил руководитель башкирских коммунистов. - Это в очередной раз доказывает, что властям не нужны честные и принципиальные люди в их рядах.
Журналист Евгений Костицын, кандидат в депутаты уфимского горсовета в своем выступлении совершил небольшой экскурс в историю. Он напомнил, что все годы Советской власти в стране было принято всего 80 законов, а в современной России «партия власти» штампует законы один за другим. Их уже принято более 2000.
- Что нам стало лучше жить от этих законов? Своей целью КПРФ не ставит принятие большого количества законопроектов. Наша задача – защита народных интересов, - сказал Евгений Костицын. – Мы верим, что избиратели сделают правильный выбор. «Пакет Яровой» - это издевательство над людьми, неслучайно петиция, размещенная на сайте Российской общественной инициативы за отмену этого закона, набрала уже 100 тысяч голосов. Этого достаточно для начала ее обсуждения экспертным советом при министре по вопросам Открытого правительства. Население страны призывает президента Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева отменить «пакет Яровой», так как он «противоречит Конституции Российской Федерации и абсолютно бесполезен с технической точки зрения».
Депутат уфимского горсовете и кандидат в депутаты Госдумы РФ Рустам Хафизов рассказал митингующим о сложностях, создаваемых властями при организации встреч с избирателями в районах республики, и выразил негодование по поводу назначения в состав совета директоров УМПО Анатолия Сердюкова.
- Власти над нами просто издеваются, когда проводят рокировки с назначениями на управленческие посты таких личностей, как бывший министр обороны, - подчеркнул Рустам Хафизов. - Мне часто избиратели задают вопрос, чем так хорош Сердюков, что теперь будет руководить нашим заводом? На этот вопрос мне сложно корректно ответить.
В завершение митинга его участники единогласно приняли резолюцию, в которой выразили свое решительное «нет» закону Яровой и противоправным действиям избирательных комиссий.
- Как показывают встречи с людьми, - активность избирателей в этом году намного выше. Однако у людей остается недоверие к избирательным комиссиям, они по-прежнему не верят, что выборы будут честными и справедливыми. Однако 18 сентября нам всем надо проявить свою активную гражданскую позицию, а не сидеть дома и сетовать на то, что опять выбрали не тех, - подчеркнул в разговоре с Медиакорсетью первый секретарь Башкирского рескома КПРФ Юнир Кутлугужин. - Одна из наших главных задач - сохранить те голоса, которые были поданы за ту или иную партию или кандидата-одномандатника. Вселяет надежду, что избиратели все-таки верят, что призыв президента страны Владимира Путина будет услышан. Мы, члены КПРФ, призываем население Башкирии прийти на выборы и определить будущее нашей страны, будущее детей. Мы будем бороться за чистые выборы и надеемся победить.