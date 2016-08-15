«Уфа» сыграет с бывшим клубом тренера сборной России

20 августа на уфимском стадионе «Нефтяник» футбольный клуб «Уфа» сыграет очередной матч чемпионата России. Соперником горожан станет «Терек» из Грозного, который в свое время (с 2011 по 2013 годы) возглавлял нынешний тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов.
Теперь «Терек» тренирует Рашид Рахимов. Под его руководство грозненская команда три последних года уверенно продвигалась вверх по турнирной таблице, последовательно заняв 12, 9 и 7 места по итогам трех сезонов.
В прошлом сезоне команды поделили очки, «Терек» на своем домашнем стадионе разгромил «Уфу» со счетом 4:1, а «Уфа» обыграла грозненский клуб дома с минимальным счетом 1:0. Единственный гол в ворота гостей тогда забил Николай Сафрониди.
Где купить билеты
Сегодня в кассы уфимского стадиона «Нефтяник» поступили в продажу билеты на матч 4-го тура чемпионата России между ФК «Уфа» и ФК «Терек» г. Грозный. Кассы работают с 10.00 до 20.00, без выходных, сообщили в клубе.
Игра начнется в субботу, 20 августа, на стадионе «Нефтяник» в 16:30 по местному времени.