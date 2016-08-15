«Уфа» сыграет с бывшим клубом тренера сборной России

Сегодня в кассы уфимского стадиона «Нефтяник» поступили в продажу билеты на матч 4-го тура чемпионата России между ФК «Уфа» и ФК «Терек» г. Грозный. Кассы работают с 10.00 до 20.00, без выходных, сообщили в клубе.